Alejandro Pifano, persona sorda de Badajoz: "Nuestros derechos se siguen incumpliendo y vamos a continuar luchando"

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este lunes 15 de junio el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas que cada año se conmemora el día 14. Lo ha hecho con un acto reivindicativo en el que las personas sordas han vuelto a reclamar el cumplimiento efectivo de unos derechos que, pese a estar reconocidos por ley, consideran que siguen sin hacerse realidad en numerosos ámbitos de la vida cotidiana.

Una de las voces protagonistas ha sido la de Alejandro Pifano, de 31 años y miembro de Aspesoba (Asociación de Personas Sordas de Badajoz), quien ha aprovechado esta jornada para lanzar un mensaje claro tanto a las administraciones como a la sociedad.

"Sensibilizar a las personas oyentes"

"Este día sirve para sensibilizar a las personas oyentes y recordar que nosotros tenemos una ley que reconoce nuestra lengua, pero que todavía no se está cumpliendo", ha afirmado. En su opinión, aún existen "muchos tipos de gobiernos que no cumplen lo que es la ley", por lo que considera imprescindible mantener la reivindicación.

"Necesitamos continuar con esta lucha para que todas las personas oyentes sepan que tenemos nuestros derechos, que los reivindicamos día a día y que tienen que adaptarse a nosotros. Nosotros vamos a seguir luchando toda la vida", ha asegurado.

Barreras en "sanidad, educación y en eventos"

Pifano ha explicado que las principales dificultades siguen estando relacionadas con la comunicación. "Las barreras las encuentro sobre todo en sanidad, en educación y también en muchos eventos que se organizan", ha señalado.

Como ejemplo, relata una situación que continúa siendo habitual para muchas personas sordas. "Imagínate que quiero participar en un evento y no me lo permiten porque no hay lengua de signos. Ese es mi derecho como ciudadano y se está incumpliendo", denuncia.

Las dificultades también llegan al ámbito cultural. "Si quiero ir al cine y la película tiene subtítulos o lengua de signos, estupendo. Pero si no los tiene, a mí no se me permite acceder a esa cultura", lamenta. En Badajoz, explica, únicamente existe una sesión subtitulada los martes. "¿Y el resto de los días qué pasa? No puedo ir con el resto de mis amigos", critica.

Llamamiento a la ciudadanía

Con motivo de esta jornada, el integrante de Aspesoba también ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para favorecer una sociedad más inclusiva.

"Me gustaría mucho que la gente aprendiera lengua de signos. ¿A qué estamos esperando?", plantea. Desde la asociación, recuerda, se organizan cursos abiertos a toda la población. "Si quieres hablar conmigo o comunicarte conmigo, hazlo en lengua de signos. Si tienes un familiar sordo o cualquier contacto con una persona sorda, utiliza nuestra lengua porque es lo que nos incluye en la sociedad", defiende.

En el plano personal, Pifano reconoce que su entorno familiar ha ido adaptándose con el paso del tiempo. "Mi familia utiliza una lengua de signos muy básica, pero al final me da accesibilidad para poder participar en las reuniones familiares", explica.

"Ven que soy una persona sorda y hacen el esfuerzo de adaptarse. En mi familia hay personas signantes, aunque en el resto del entorno, al ser personas oyentes, el aprendizaje va siendo poco a poco", comenta.

Para hacer lograr que esto se consiga asevera que hay "que seguir haciendo concienciación en los colegios, en las entidades y también entre los profesionales sanitarios para que conozcan todo lo que necesitamos".

Manifiesto: "Hay mil razones para celebrar las lenguas de signos"

Pifano ha sido el responsable de proclamar con lengua de signos el manifiesto que Aspesoba ha preparado para la ocasión. Para hacerlo accesible a las personas oyentes, Paula Borjas, intérprete, ha leído el texto a la misma vez. "Hay mil razones para celebrar las lenguas de signos", ese es el lema de este año. En él han reivindicado algunos de los motivos por los que potenciar esta celebración. "Hablamos de identidad porque es parte esencial de quienes somos. Poder expresarnos en nuestra lengua propia es un acto de autonomía, de libertad y de justicia", han dicho.

Al mismo tiempo, han reclamado el cumplimiento de la ley que les protege: "La igualdad de las personas sordas no puede depender de la suerte", recogía este manifiesto.

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas vuelve así a poner sobre la mesa una reivindicación histórica del colectivo: "Que las lenguas de signos españolas deben estar presentes allí donde se construye la vida: en cada escuela, en cada consulta médica, en cada puesto de trabajo, en cada espacio cultural, en cada medio de comunicación, en cada servicio público". Porque como ha explicado Alejandro Pifano, la igualdad no pasa únicamente por eliminar barreras físicas, sino también por garantizar una comunicación plena en todos los ámbitos de la vida.

"Tenemos derechos y seguiremos reivindicándolos cada día", concluye.