El C.P. Monesterio cierra temporada con superávit y duplica el número de socios

El Club Polideportivo Monesterio cerró temporada con su habitual asamblea general de socios, en la que se aprobaron todos los asuntos incluidos en el orden del día, con la única asistencia de los miembros de la junta directiva. Tras la reunión, Antonio Pagador González, tesorero del club, se lamentaba por la ausencia de socios y socias a este llamamiento: “No sabemos si por apatía o porque confían plenamente en nosotros”, expresaba.

El club amarillo, que desde la pasada temporada preside Urbano Martínez, finalizó campaña rozando posiciones de liguilla de ascenso. Para la próxima, el empeño de la directiva será “conseguir devolver a la categoría que merece”, expresa, Pagador. La directiva mantendrá a su cuerpo técnico. José Lancharro Mejías, continuará al frente del equipo senior. Rito, “aun no lo tiene muy claro”; no obstante, la directiva intentará su continuidad. El propósito, expresa el tesorero del club, es “mantener una plantilla estable, conformada por jugadores locales, capaces de atraer y de ilusionar a la afición de la localidad”.

Del mismo modo, según avanza el presidente del club, se continuará apostando por el fútbol femenino. El ensayo de esta primera temporada “está funcionando”, a la espera de conseguir un conjunto homogéneo, (actualmente hay chicas de edades muy dispares), que pueda federarse para participar en la liga de la federación.

El doble de socios

En el ámbito económico el club cerró temporada un ligero superávit de 3.600 €. El presupuesto de la temporada ha ascendido a 64.000 €. En el capítulo de ingresos, destacan una subvención municipal de 16.000 € y los casi 9.000 €, procedentes de los carnets de socios. A este respecto, Pagador “agradece” el incremento en el número de asociados que, “ha pasado de 162 a 338”. Otra de las fuentes de ingresos ha surgido a través de la publicidad, cartelería y patrocinios, con una cantidad que ha rondado los 11.000 €. Barras, rifas y otras actividades benéficas completan la cifra total.

En el capítulo de gastos destacan el pago de entrenadores, (15.500 €); autobús, (7.800 €); desplazamiento de jugadores, (5.200 €); primas, (5.600 €); fichas, (7.500 €); arbitrajes y sanciones, (5.400 €).

Ahora toca preparar la próxima campaña. “La mayoría de nuestros jugadores se han vuelto a comprometer”, expresa el directivo del CP Monesterio, con lo que la “continuidad”, en busca del ansiado salto de categoría será el principal motivo de trabajo para este grupo de hombres y mujeres.

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Continuarán con las campañas para la captación de socios, patrocinadores y empresas colaboradoras, con el deseo de devolver a la afición ese sentimiento de pertenencia que siempre tuvo el club en la localidad.