Así ha cambiado la avenida de Elvas los últimos 20 años hasta convertirse en el gran "polo de atracción" urbanístico de Badajoz

La avenida de Elvas actual nada tiene que ver con lo que era hace veinte años. Esta zona se ha convertido en un verdadero polo residencia que desde hace menos de una década no existía. En la actualidad, son ocho las promociones que se ejecutan en este sector y otras tantas comenzarán a desarrollarse en los próximos meses. Este boom inmobiliario en una de las avenidas de salida de la ciudad se conjuga con la incorporación de otros servicios que ya se levantan como el nuevo hospital de Quirónsalud o algunos restaurantes.

Si se echa la vista atrás pocas similitudes se encuentran entre la carretera de dos carriles, uno para cada sentido, que articulaba la salida de Badajoz hacia Portugal hace unas décadas. Muchos pacenses aún recuerdan el cruce del Hospital Universitario de Badajoz o la estrechez de la calzada cerca de la fábrica textil Hering. Aquellos recuerdos han dejado paso a una gran vía con cuatro carriles, amplias aceras y una mediana repleta de vegetación que la ornamenta.

Lusiberia, Ifeba y El Faro

Una de las primeras construcciones que comenzó con el cambio fue Lusiberia y el recinto ferial. En los últimos años de los 90 se acometió la urbanización y construcción del mencionado parque acuático y del ferial. En 1999 se celebró por primera vez la Feria de San Juan en esta ubicación y en 2002, según las crónicas, se abrieron las puertas del parque.

Imagen aérea de la avenida de Elvas de Badajoz en 2006 donde todavía no se había urbanizado el nuevo sector residencial y la fábrica téxtil seguía en pie. / Google

Su desarrollo vino parejo con la edificación de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) que mudó su sede de la calle Federico Mayor Zaragoza a la zona de Caya en 2006. Este fue otro de los grandes exponentes del cambio. Acercó a los pacenses a la frontera de Portugal. Pero sin duda, en cuanto a los servicios, el despegue de la zona se vivió cuando Rodamco levantó el centro comercial El Faro. El 14 de septiembre de 2012 abrió sus puertas. Tras ello, llegarían otros establecimientos públicos como Decathlon o KFC en un sector cercano.

Inicio de la urbanización en 2017

Precisamente, en esa misma zona, frente a la antigua fábrica de Coca Cola, es donde se está viviendo un mayor desarrollo urbanístico. Los primeros en desembarcar en esta zona fue Cívitas Pacensis. El empresario pacense Alejandro Ayala llegó a través de su promotora hace una década. En 2017 arrancó la urbanización del sector. Estos trabajos de acondicionamiento de la zona con la incorporación de los suministros y la creación de viales se hizo en varios momentos. En el primero solo trazaron cinco calles y cuatro años después se inició la segunda fase de urbanización que conectó la zona residencial con Decathlon.

A lo largo de estos últimos diez años las grúas han tomado el horizonte pacense y han ido levantando un gran número de edificios de diversas alturas. Los que se encuentran más próximos a la avenida cuentan con un total de diez plantas contando con la planta baja. Sin embargo, los que se encuentran en las calles internas tienen la limitación de alturas en seis pisos contando con el bajo.

Vista aérea en 2017 del inicio de los trabajos de urbanización del nuevo sector residencial de la avenida de Elvas. / Google

Ocho promociones en marcha

En estos momentos, hay ocho promociones en marcha. Cívitas ya ha terminado cinco edificios y levantan, junto a la sociedad del Grupo Santander LandCo, otros tres entre los que se encuentra Torre Geim IV que arrancó en mayo. La intención es desarrollar hasta 16 promociones en los próximos años que dotarán a la ciudad de 1.000 viviendas más. El ritmo de construcción dependerá del mercado, según explicó Ayala a este diario cuando anunció su acuerdo con LandCo.

Una de las ocho construcciones que se desarrollan en estos momentos en la avenida de Elvas de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Pero no son los únicos, Gestión y Obras Nadir S.L. también construyen un edificio con 60 viviendas, trasteros y garajes y lo hace en la zona más cercana a la gran superficie de material deportivo. Otra de las promotoras que mayor actividad desarrolla en este sector es Elvas Real Estate S.L. que edifica otros dos pisos con 44 y 46 viviendas, locales, trasteros y garajes.

Pozanco Promociones también trabaja en la zona y completa el laureado Edificio Poniente. En su caso también crean 46 viviendas en dicho inmueble que será completado con un garaje y locales comerciales. La octava edificación se desarrolla actualmente en la parte más baja de la avenida Felipe VI y junto a otra de las vías que articulará este nuevo sector, la avenida de la Eurociudad.

Edificación de un nuevo restaurante de sushi en la zona de la avenida de Elvas de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Servicios

Los servicios también llegana esta nueva barriada pacense. Además de los mencionados atractivos comerciales como son El Faro y Decathlon y el restaurante KFC y otro que está en construcción, en la zona ya funcionan otros puntos de venta como una tienda de bicicletas, un salón de belleza, una clínica de estética capilar, una empresa de prevención de riesgos laborales y la agencia inmobiliaria de Cívitas. La Cámara de Comercio de Badajoz ultima la adecuación del local contiguo para abrir un centro empresarial pensado para crear empleo y promover la competitividad de las empresas. Se llamará Incubadora de Alta Tecnología y está previsto que abra este año.

A ello se sumará la nueva sede de la universidad privada Uninde, que se asentará en una de las torres de este sector y el nuevo Hospital de Quirónsalud que se levanta al otro lado de la avenida. Este centro conseguirá atraer a gran volumen de usuarios cuando comience a funcionar.

El nuevo hospital privado de Quirónsalud en la avenida de Elvas de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

"Un cambio completo de la avenida"

Para el concejal de Urbanismo de Badajoz, Carlos Urueña, la transformación de la avenida de Elvas es uno de los ejemplos más visibles del crecimiento que ha experimentado la ciudad en las dos últimas décadas. El edil realiza una valoración "muy positiva" de una evolución que, según recuerda, ha supuesto "un cambio completo de esta avenida" desde la aprobación del Plan General hasta la actualidad.

En este proceso, Urueña considera que la llegada de nuevos equipamientos ha sido tan importante como el desarrollo residencial. Entre ellos destaca especialmente el nuevo hospital de Quirónsalud, cuya construcción sitúa como uno de los grandes hitos de la zona. "Es fundamental para esta avenida que se está construyendo la clínica", afirma. A su juicio, se trata de "un hito para la ciudad" porque "va a ser una de las clínicas privadas más importantes y modernas de todo el suroeste peninsular".

El concejal sostiene que dicha implantación refuerza el papel estratégico que ha adquirido la avenida de Elvas, donde conviven vivienda, comercio, educación y servicios. "Podemos decir que la avenida de Elvas ahora mismo es un polo de atracción tanto residencial como de equipamiento sanitario, comercial y educativo", señala. Una realidad que, en palabras de Urueña, convierte este enclave en "una de las zonas más importantes urbanísticamente hablando de Badajoz, de toda Extremadura y de parte del suroeste peninsular".

Y todo apunta a que el crecimiento no ha tocado techo. "La ciudad no solo está creciendo por la avenida de Elvas, sino que está creciendo por otras zonas de la ciudad", recuerda el concejal. Sin embargo, este sector se ha convertido en el principal escaparate de la expansión urbanística pacense. Una zona que seguirá creciendo con otros sectores que se ubicarán junto al tanatorio Puente Real y junto al recinto ferial pacense.