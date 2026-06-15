El Club Baloncesto Villafranca inicia una nueva etapa con la cantera como gran apuesta de futuro

El Club Baloncesto Villafranca, después de un año sin actividad, afronta una nueva etapa con un ambicioso proyecto deportivo y social que tiene como principal objetivo impulsar la práctica del baloncesto entre los más jóvenes y fortalecer la estructura de la entidad de cara a los próximos años. La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el nuevo presidente del club, Joaquín Vicente, acompañado por el tesorero, Alberto Travado como secretario, Luis Rivero y el concejal de Deportes, Emilio Sánchez.

La principal novedad del proyecto es la creación de escuelas deportivas dirigidas a niños y niñas a partir de seis años, una iniciativa inédita en los 21 años de historia del club y que permitirá comenzar a construir una cantera propia.

Durante su intervención, Emilio Sánchez trasladó el apoyo del Ayuntamiento a esta nueva etapa y deseó éxito a la directiva en los retos que afronta la entidad.

Una apuesta por la formación y el crecimiento

Según explicó Joaquín Vicente, el club considera fundamental poner en marcha este proyecto de escuelas deportivas, partiendo de la categoría Baby Basket, con el objetivo de fomentar la práctica del baloncesto desde edades tempranas y transmitir los valores asociados al deporte.

La nueva directiva ya ha realizado algunas actividades que han servido para medir el interés existente. Entre ellas destacan una jornada de tecnificación celebrada durante las pasadas Navidades, en la que participaron 33 jóvenes, y las actividades de dinamización desarrolladas en las pistas deportivas de las barriadas durante Semana Santa, que reunieron a 45 participantes.

El éxito de ambas iniciativas ha reforzado la convicción de que existe una importante demanda entre niños y jóvenes interesados en practicar este deporte en Villafranca. El club trabaja con la intención de abrir el plazo de inscripción en las próximas semanas y poner en marcha también un Campus de Verano.

El regreso del sénior masculino y el reto de crear un equipo femenino

Otro de los objetivos marcados por la nueva junta directiva es consolidar un equipo sénior masculino competitivo y, como gran novedad, impulsar la creación del primer equipo sénior femenino de la historia del club.

La nueva directiva está integrada por Joaquín Vicente como presidente, Alberto Travado como tesorero y Luis Rivero como secretario, además de los vocales Pedro Julián Nieto, Marife Gaspar, José Julián Rodríguez, Coro López Calle y Antonio Luis Merchán.

El Club Baloncesto Villafranca, considerado el equipo más laureado del Trofeo Diputación de Badajoz con tres títulos conquistados tras disputar ocho finales, quiere construir ahora un proyecto sólido, sostenible y centrado en la formación, con la mirada puesta en garantizar el futuro del baloncesto local.