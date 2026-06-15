Condenada una pareja en Badajoz por atracar una gasolinera a punta de cuchillo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a una pareja por atracar a punta de cuchillo una gasolinera en la localidad pacense de Higuera de Vargas, de la que se llevaron 1.800 euros entre dinero y cajetillas de tabaco tras amenazar con el arma a un empleado.

Un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en manos de Miguel Ángel Trigo, ha permitido rebajar las penas de prisión a 3 años y 6 meses para él y a un año y medio para ella. En el caso del varón, multirreincidente por hechos similares, se han apreciado las atenuantes de reparación del daño -ha abonado a la dueña de la estación de servicio el valor del botín- y de drogadicción.

En cuanto a la mujer, no entrará en prisión al acordarse la suspensión de la pena de privación de libertad al cumplir los requisitos, entre ellos, no tener antecedentes.

Por estos hechos, ocurridos la noche del pasado 16 de febrero, la fiscalía solicitaba inicialmente para el hombre 7 años y medio de cárcel por un delito de robo con intimidación en las personas en local abierto al público y con uso de instrumentos peligrosos, al aplicarle las agravantes de uso de disfraz y multirreincidencia, y para ella, 5 años.

La pareja, a bordo de un BMV de color rojo propiedad de la mujer, llegaron a la gasolinera de Higuera de Vargas sobre las 21.30 horas y el varón abordó a un empleado que ya estaba montado en su coche tras haber finalizado su jornada laboral. Ocultando su rostro con una capucha y gafas y esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó al trabajador, a quien obligó a abrir la estación de servicio y entregarle el dinero de la caja, de la máquina de tabaco y cajetillas.

Tras perpetrar el robo, ambos huyeron y fueron detenidos en Badajoz varias horas después. A la mujer se le intervinieron 215 euros y al varón, distintas cantidades de diferentes sustancias estupefacientes, supuestamente para consumo propio.

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El hombre ha permanecido en prisión provisional a la espera de juicio desde que se le detuvo, por lo que este tiempo se le descontará de la condena impuesta por la Audiencia Provincial en sentencia de conformidad.