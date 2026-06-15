La Diputación de Badajoz impulsa el empleo estable con 10.000 euros

La Diputación de Badajoz, junto con la Diputación de Cáceres y la Asociación de Sociedades Laborales y Participadas de Extremadura (AEXLAB), presentó el pasado 12 de junio una colaboración destinada a fomentar el emprendimiento y la creación de empleo a través de las sociedades laborales. Esta fórmula empresarial, integrada en la llamada 'Economía Social', destaca por generar empleo estable y de calidad.

Con esta colaboración, la institución provincial destina 10.000 euros al desarrollo de acciones de difusión y formación para fomentar la creación de sociedades laborales durante los próximos meses. Este programa de actuaciones estará orientado a divulgar las ventajas de las sociedades laborales, promover el emprendimiento colectivo y aumentar la visibilidad de la Economía Social como motor de desarrollo económico y generación de oportunidades en la región extremeña.

Durante la presentación, el diputado pacense, Manuel Gómez, destacó la importancia de apoyar modelos empresariales que contribuyen a fortalecer el tejido productivo de la provincia y favorecen la creación de empleo estable asegurando que "en las sociedades laborales reside una fórmula empresarial especialmente interesante para nuestro territorio, sobre todo, si lo miramos como un elemento que fomenta un modelo socioeconómico que prioriza a las personas."

La colaboración se desarrollará simultáneamente en las provincias de Badajoz y Cáceres, reforzando el compromiso de ambas instituciones provinciales con el emprendimiento y la visibilidad de este modelo de sociedades. En este sentido, Javier Luna, jefe de Servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Cáceres, destacó que se necesitan "herramientas interesantes que visibilicen las sociedades laborales como una opción viable y con numerosos beneficios, ya que son una de las mejores herramientas para fomentar el relevo generacional".

Asimismo, Nuria Arrabal, presidenta de AEXLAB, explicó los objetivos y actuaciones que contempla el programa, destacando el papel que desempeñan las sociedades laborales como herramienta para crear empresas sostenibles y participativas en la región.

Objetivos y actuaciones del programa

Entre las acciones previstas se incluyen campañas de comunicación y difusión dirigidas a potenciales emprendedores, trabajadores y colectivos interesados, con el objetivo de dar a conocer las ventajas, particularidades jurídicas y características operativas de las sociedades laborales.

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Además, el programa se contempla con la realización de talleres de formación especializada, tanto de manera independiente como integrados en jornadas y actividades organizadas por otras entidades e instituciones, con el fin de acercar conocimientos prácticos y herramientas útiles a quienes estén valorando iniciar un proyecto empresarial bajo este modelo.