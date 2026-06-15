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Grave un menor de 2 años tras sufrir un ahogamiento al caer a un canal en Villanueva de la Serena

El menor sufrió un episodio de ahogamiento por inmersión y, tras ser atendido inicialmente en el Hospital Don Benito-Villanueva, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde permanece ingresado en la UCI

Hospital Don Benito-Villanueva

Hospital Don Benito-Villanueva / LCB

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David Frutos

Villanueva de la Serena

Un niño de dos años permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno Infantil de Badajoz tras caer este lunes a un canal de riego en el término municipal de Rena, muy cercano a la localidad de Villanueva de la Serena.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso sobre las 15:40 horas, cuando se alertó de la caída de un menor al agua en las inmediaciones del punto kilométrico 110 de la carretera N-430.

Según los datos facilitados por el 112, el menor sufrió un episodio de ahogamiento por inmersión y fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia desplazados hasta la zona.

Tras una primera atención sanitaria, el niño fue evacuado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde permanece ingresado en la UCI, según ha confirmado la Guardia Civil.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de asistencia y coordinación del operativo.

Investigación abierta

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída del menor al canal de riego.

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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del suceso.

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