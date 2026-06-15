Un nuevo accidente grave deja dos heridos evacuados en helicóptero en Valdecaballeros

Ha sido un fin de semana trágico en las carreteras extremeñas. Después de los dos accidentes mortales registrados el sábado en Zurbarán y Torremejía, este domingo se saldaba con un nuevo siniestro de gravedad en la región. Dos hombres resultaron heridos graves en una salida de vía ocurrida en la carretera EX-316, dentro del término municipal de Valdecaballeros, en Badajoz.

El accidente tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 17,500. Según el parte del Centro de Emergencias 112 de Extremadura, la llamada de aviso se recibió a las 17.19 horas e informaba de una salida de vía con dos personas atrapadas en el interior del vehículo.

Como consecuencia del siniestro, un varón de 64 años sufrió politraumatismos y fue trasladado en estado grave al hospital Don Benito-Villanueva. El segundo herido, también varón, presentaba un trauma torácico y fue evacuado igualmente grave al mismo centro hospitalario.

Servicios de emergencia en el lugar del accidente. / Policía Local de Valdecaballeros

Dos helicópteros medicalizados

Desde el 112 se activaron recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos el PAC de Valdecaballeros, la UME 3.2 y dos helicópteros medicalizados, además de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Valdecaballeros y bomberos del CPEI de Badajoz del parque de Herrera del Duque.

La Policía Local de Valdecaballeros ha informado de que sus agentes fueron alertados por vecinos de la localidad a las 17.25 horas. Aunque se encontraban fuera de servicio, se desplazaron de inmediato hasta el lugar del accidente y fueron los primeros efectivos en llegar. Una vez allí, comprobaron la gravedad del siniestro, aseguraron la zona y prestaron la primera asistencia posible a los ocupantes, que permanecían atrapados.

Punto en el que ocurrió el accidente. / Google Maps

Minutos después se incorporó una patrulla de la Guardia Civil de Herrera del Duque, que colaboró en las labores de atención y seguridad. Posteriormente, acudieron los servicios sanitarios, los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, dos helicópteros medicalizados y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de las tareas de rescate y asistencia sanitaria.

Desde la Policía Local han agradecido la colaboración de los vecinos que dieron aviso de forma inmediata, así como la coordinación de todos los servicios de emergencia que intervinieron en el operativo.

Estado en el que quedó el coche. / Cedida

Una jornada negra

Este nuevo accidente se produce después de una jornada especialmente negra en las carreteras extremeñas. El sábado falleció un agricultor de 62 años en un siniestro registrado cerca de Zurbarán, en el que también resultaron heridos cinco jóvenes temporeros de Rumanía.

Ese mismo día, una mujer de 81 años perdió la vida en una salida de vía ocurrida en la A-66, en las proximidades de Torremejía, donde también resultó herido grave un varón de 82 años. La víctima mortal de este último accidente es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso. Ambos regresaban a la ciudad cuando se produjo la salida de vía, por causas que aún se desconocen. Santos Chaso permanece en la UCI, aunque su estado ha mejorado en las últimas horas, según fuentes cercanas a la familia.

Entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, cuatro accidentes registrados en Garrovillas de Alconétar, Mérida, Zurbarán y Torremejía dejaron un balance de dos muertos y trece heridos en menos de 24 horas.