Vegas Altas
La ONCE deja 280.000 euros en la comarca gracias al Cuponazo, con gran parte del premio en Don Benito
La venta de siete cupones agraciados deja un importante reparto económico en la zona
David Frutos
La suerte ha vuelto a sonreír a Extremadura tras el sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el pasado viernes 12 de junio, que ha dejado un total de 320.000 euros en la región, gracias a la venta de ocho cupones premiados con 40.000 euros cada uno a las cinco cifra.
Siete de los ocho cupones, en la comarca
Gran parte de la fortuna ha sido repartida en forma de siete de los ocho cupones premiados, lo que supone 280.000 euros distribuidos entre varios vecinos de la comarca. El responsable de esta racha de suerte ha sido Pedro Manuel Astillero Rodríguez, vendedor de la ONCE desde 2025, quien en apenas siete meses de trabajo ha conseguido repartir un premio que ha cambiado la vida de varios agraciados.
"He ayudado a 7 personas"
El trabajador no ocultaba su emoción al conocer el alcance del premio, sintiéndose "estupendo" sin apenas creérselo. No obstante, lo más importante para Pedro Manuel es haber "ayudado a 7 personas", y hacerles, de esta manera, "más felices".
Venta repartida entre Don Benito y Medellín
El reparto de los cupones se ha realizado en dos puntos de la zona. Uno de los lugares de venta fue el conocido Restaurante Seyma, donde se vendieron seis de los cupones premiados. Otro de los boletos agraciados se quedó en la localidad cercana de Medellín, mientras que otros tres restantes fueron devueltos.
Un golpe de suerte que sitúa a Don Benito y alrededores en el mapa de los grandes premios de la ONCE, con una historia marcada por la emoción, la cercanía y el impacto directo en varios vecinos de la comarca.
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