Previsión meteorológica
Alerta amarilla por tormentas en la zona de Barros y Serena y sur de Badajoz a partir de esta tarde
El aviso se ha activado a las 19.00 y permanecerá hasta las 23.59 horas
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por tormentas en las zonas de Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz desde las 19.00 horas y hasta las 23.59 horas de este martes.
Durante este periodo se prevén rachas de viento muy fuertes y no se descarta que las precipitaciones tengan forma de granizo, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Por ello, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.
Asimismo, se aconseja que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado y a la ciudadanía en general se le pide circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, así como no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos, y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.
En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.
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