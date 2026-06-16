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Atropellan a una mujer de 91 años en un paso de peatones de la barriada pacense de Cerro de Reyes

El siniestro se ha producido en la avenida Pablo Neruda sobre las 9.00 horas de este martes

La avenida Pablo Neruda, donde se ha producido el atropello.

La avenida Pablo Neruda, donde se ha producido el atropello. / LA CRÓNICA

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Carolina León Carvajal

Badajoz

Una mujer de 91 años ha resultado herida en la mañana de este martes tras ser atropellada en un paso de peatones de la avenida Pablo Neruda, en la barriada pacense de Cerro de Reyes.

Según ha informado la Policía Local, el accidente se ha producido sobre las 9.00 horas, cuando la víctima ha sido atropellada por un turismo. La conductora implicada es una mujer de 56 años.

Como consecuencia del siniestro, la peatona presenta un traumatismo craneoencefálico con herida abierta, por lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz para recibir asistencia sanitaria.

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Por el momento, se desconocen las causas del atropello.

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