Sociedad
Don Benito suspende el concierto de Beret previsto para las fiestas de septiembre
El Ayuntamiento y los promotores acuerdan cancelar la actuación del artista sevillano tras la polémica generada por su reciente detención
David Frutos
Decisión consensuada
El Ayuntamiento de Don Benito ha anunciado la cancelación del concierto que Beret tenía previsto ofrecer durante la próxima Feria y Fiestas de Septiembre. La medida se ha adoptado tras analizar la situación surgida en torno al cantante y después de mantener conversaciones con los responsables de la organización del evento.
Según ha informado el consistorio, la decisión responde a la voluntad de garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y evitar que la controversia generada en las últimas semanas pueda afectar al ambiente festivo o a la programación prevista.
Desde el Ayuntamiento señalan que la suspensión se ha tomado desde la "responsabilidad institucional" y atendiendo al interés general. No obstante, han querido remarcar que esta decisión no implica una valoración sobre los hechos que se investigan ni supone un posicionamiento respecto a la situación judicial del artista.
En este sentido, el consistorio ha reiterado su respeto al principio de presunción de inocencia y ha subrayado que la medida responde exclusivamente a criterios organizativos vinculados a la celebración de las fiestas patronales.
La situación judicial de Beret
La cancelación se produce días después de que Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, fuera detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual denunciada por una mujer mayor de edad.
Los hechos investigados se remontarían al pasado mes de abril. Tras comparecer ante la autoridad judicial, el cantante quedó en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada de su pasaporte durante tres meses y una orden de alejamiento respecto a la denunciante.
La denuncia ha reavivado la atención mediática sobre el artista, que recientemente participó en un acto musical celebrado en Barcelona ante el papa León XIV. La investigación continúa abierta mientras se esclarecen los hechos denunciados.
Nuevas propuestas para la programación festiva
Paralelamente, el Ayuntamiento de Don Benito ha confirmado que ya trabaja junto a los promotores para buscar alternativas que permitan mantener la oferta de actividades y conciertos prevista para las fiestas de septiembre.
Respecto a las entradas vendidas para la actuación de Beret, el consistorio ha indicado que serán los promotores del evento quienes informen en los próximos días sobre el procedimiento y los plazos para su devolución.
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