El IES Juan Calero de Monesterio ofrece dos certificados de profesionalidad

El IES Maestro Juan Calero de Monesterio abre plazo de presentación de solicitudes para su oferta formativa del próximo curso. En esta ocasión, el centro educativo ofrece dos Certificados de Profesionalidad en las especialidades de empleo doméstico y construcciones metálicas. El periodo de matrículas permanece abierto hasta el día 26 de junio.

En la modalidad de empleo doméstico, el centro ofrece una formación con titulación en Nivel 1 y 200 horas de duración, vinculado a las salidas profesionales de las tareas del hogar. “No es necesario nivel de estudios previos”, aclara Mari Ángeles Cantillo, administrativa del centro educativo. La idea, explica es “facilitar el acceso a personas que no tengan formación y así, acreditar competencias para que puedan optar el mercado laboral en los ámbitos profesionales en los que se desarrolla el certificado”.

La formación consta de 200 horas, en horario académico de tarde, e incluye prácticas profesionales en empresas con las que el centro tiene suscrito convenio de colaboración. Las prácticas cotizan a la Seguridad Social.

Construcciones metálicas

La segunda opción, con una duración de 600 horas, se impartirá de lunes a jueves, en horario de tarde y estará centrada específicamente en soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG. El centro ha elegido este certificado, por “contar con todas las instalaciones necesarias”. Cabe recordar que el IES Juan Calero, oferta un grado medio de Soldadura y Calderería, “que permiten este tipo de formación”.

Por tratarse de un Nivel 2, el alumnado requiere requisitos mínimos de acceso, como, estar en posesión del título de ESO, un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia, o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, entre otros.

Salidas profesionales

Desde el IES Juan Calero, se destaca el “gran atractivo de estas titulaciones oficiales”. “Hay mucha demanda. Son formaciones mucho más prácticas y están destinadas a sectores que actualmente tienen una amplia demanda, por lo cual es bastante interesante acceder a ellas”, señala Cantillo.

Para que cada curso pueda llevarse a cabo, “es necesario contar con un mínimo de 15 alumnos matriculados”. Por ello, desde el centro hacen un llamamiento a la población y otros municipios de la comarca: “Animamos a todo el mundo a que venga a preguntar y a interesarse. Los alumnos de ediciones anteriores salen muy contentos y con posibilidades que quedarse trabajando tras realizar las prácticas o de encontrar trabajo”.

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Las personas interesadas pueden acudir al IES Maestro Juan Calero, hasta el 26 de junio, o contactar a través del teléfono, 924 02 36 42.