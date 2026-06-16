Manuel Naharro se presentará a la reelección como presidente del PP en la provincia de Badajoz

Eran tiempos de mascarillas en espacios cerrados. También de relevos. Se van a cumplir 5 años de la elección del alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, como presidente provincial del PP en Badajoz, cargo en el que sucedió a un histórico, Francisco Javier Fragoso. Histórica fue la elección de Naharro, que consiguió un respaldo del 96,98% en el congreso provincial celebrado en Badajoz, de donde habían sido los últimos presidentes provinciales, también alcaldes de la ciudad más populosa de la región. La elección de Naharro ocurrió el 18 de julio de 2021. Aún coleaba la pandemia.

Justo cinco años después, el 18 de julio de 2026, el PP celebrará en Mérida su congreso provincial y Naharro, que ahora es además presidente de la Asamblea de Extremadura, se presentará a la reelección. No duda de que seguirá siendo el presidente provincial de su partido. Por cuatro años más, como establecen los estatutos. Que el congreso se haya alargado a cinco -un año más- es una excepción, también lo permiten los estatutos cuando hay elecciones. El congreso tendría que haberse celebrado en noviembre, pero se convocaron elecciones autonómicas. Han apurado los plazos para convocarlo.

Naharro está convencido de que seguirá al frente de los populares de la provincia pacense, porque las "cifras" lo avalan y porque siguen empeñados en conquistar la Diputación de Badajoz. No cree que haya más candidatos. Sus plazos ya los tiene marcados, el día 23 de junio a las 11.00 de la mañana presentará los avales. Ni se le pasa por la cabeza que la representación que ostenta del parlamento autonómico sea incompatible. Para una consejera tampoco lo es. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, este mismo martes ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia provincial del PP en Cáceres, para suceder a Laureano León, actual consejero de Cultura y Turismo.

Cáceres celebrará su congreso un día antes que Badajoz, el 17 de julio.

Junta directiva disuelta

La Junta Directiva Provincial del PP Badajoz ha decidido esta tarde, en una reunión celebrada en la sede del partido en Mérida, fijar el calendario del XV Congreso del Partido Popular de la provincia de Badajoz hasta su celebración el próximo 18 de julio, en jornada única, en el Palacio de Congresos de Mérida.

El número de compromisarios para este congreso, que se celebra con carácter extraordinario, será de 1.790, de los cuales 358 son natos, 1.432 electos, correspondiendo 71 a Nuevas Generaciones y 8 a la Comisión Organizadora.

La Junta Directiva del PP de la provincia de Badajoz, máximo órgano de representación popular entre congresos y que fue elegida en la anterior cita congresual celebrada el 18 de julio de 2021, ha quedado disuelta tras la reunión celebrada esta tarde, en la que se ha aprobado por unanimidad la composición de la Comisión Organizadora, en la que recaen los trabajos de organización del congreso.

También se ha aprobado la propuesta de dos comunicaciones que se desarrollarán en dicho congreso: ‘Gestión y buen gobierno’, con la intervención del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, moderada por la diputada en la Asamblea de Extremadura, Isabel Cortés. La segunda versará sobre ‘Reto demográfico y relevo generacional en nuestros pueblos’, en la que participarán la alcaldesa de Capilla, Alfonsa Calderón, el alcalde de Guadajira, Sergio Fernández Aguado, y la consejera de Sanidad, Sara García Espada, bajo la moderación del concejal de Economía en el Ayuntamiento de Badajoz, Javier Gijón.

Calendario

Los candidatos a la Presidencia del PP en la provincia de Badajoz deberán presentar su candidatura hasta las 14.00 horas del día 23 de junio. Para ser proclamado precandidato a la Presidencia del Partido será necesario presentar el apoyo de, al menos, 200 avales. Asimismo, el plazo para la presentación de peticiones para ser compromisario estará abierto hasta las 20.00 horas del día 6 de julio.

En el anterior proceso, Manuel Naharro fue el único candidato. No el único que aspiraba a la presidencia. En el camino se quedaron el diputado Bibiano Serrano y el exalcalde de Mérida, Pedro Acedo.