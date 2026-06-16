En marcha la obra de la nueva residencia de mayores de Las Vaguadas en Badajoz, un proyecto de 9,5 millones de euros

Las máquinas ya trabajan en la parcela situada entre las calles Las Camelias y Pantano de la Serena en la urbanización Las Vaguadas donde se levantará una de las infraestructuras sociosanitarias más importantes proyectadas en Badajoz durante los últimos años. Las obras de la nueva residencia de mayores promovida por Civitas comenzaron hace aproximadamente un mes y avanzan ya sobre un proyecto que supondrá una inversión cercana a los 9,5 millones de euros, de los que 2,7 están subvencionados a través de los Incentivos Regionales del Ministerio de Hacienda.

La previsión que maneja la promotora es que el complejo pueda estar terminado a finales del próximo año, momento en el que entrará en servicio un centro concebido bajo los nuevos modelos de atención residencial impulsados a nivel nacional y que busca ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de las personas mayores.

La futura residencia se ubicará en una parcela de 5.500 metros cuadrados situada en la calle Pantano de la Serena, muy cerca del Casino de Extremadura. El proyecto será desarrollado por la sociedad Vaguadas Centro de Mayores S.L., constituida en noviembre de 2021 específicamente para impulsar esta iniciativa.

Más de un centenar de plazas para mayores

El nuevo centro dispondrá de un total de 102 plazas residenciales, distribuidas entre personas mayores en situación de dependencia y usuarios con mayor grado de autonomía. En concreto, contará con 66 plazas de atención residencial para personas dependientes y otras 36 destinadas a residentes autónomos. A ello se sumará un centro de día con capacidad para 40 usuarios, dirigido también a personas mayores con necesidades de apoyo y atención especializada.

La residencia ha sido diseñada siguiendo el modelo de unidades de convivencia que promueve la nueva normativa estatal para los centros de mayores. El objetivo es dejar atrás el concepto tradicional de residencia y acercar la experiencia de los usuarios a un entorno más doméstico y familiar. Para ello, el edificio contará con nueve unidades de convivencia repartidas entre sus distintas plantas, permitiendo organizar a los residentes en grupos reducidos y favoreciendo una atención más cercana e individualizada.

La residencia de mayores promovida por Civitas en Las Vaguadas (Badajoz) ya se encuentra en construcción. / Jesús G. Hinchado

Tres plantas sobre rasante y 42 plazas de aparcamiento

La construcción se desarrollará sobre una superficie edificada superior a los 4.100 metros cuadrados, a los que se suman más de 2.500 metros cuadrados bajo rasante. El complejo estará formado por tres plantas sobre rasante y una planta sótano. En esta última se ubicarán el aparcamiento, las instalaciones técnicas, almacenes, vestuarios y la cocina principal del centro. La dotación prevista incluye 42 plazas de estacionamiento.

La planta baja albergará las áreas de recepción, administración, parte de las habitaciones y el centro de día, que contará con acceso independiente respecto a la residencia, aunque mantendrá conexión directa con ella para compartir determinados espacios comunes.

Las plantas superiores estarán destinadas fundamentalmente a habitaciones y zonas de convivencia. El bloque residencial dispondrá de 59 habitaciones, distribuidas en 43 dormitorios dobles y 16 individuales, adaptadas a las necesidades de los usuarios y diseñadas conforme a los nuevos estándares de accesibilidad y atención asistencial.

Servicios sanitarios, rehabilitación y ocio

Además del alojamiento y la atención residencial, el centro ofrecerá una amplia cartera de servicios sociosanitarios y de bienestar. Entre las instalaciones previstas figuran espacios para terapia ocupacional, rehabilitación, gimnasio, enfermería, consulta médica y atención psicológica.

También contará con peluquería, podología, salones destinados al ocio y las actividades de los residentes, una capilla, patios interiores y amplias zonas ajardinadas en el exterior. La intención es crear un entorno que combine la asistencia profesional con espacios pensados para fomentar la autonomía, la socialización y la calidad de vida de los mayores.

Un obrero sale del solar donde se ubicará la nueva residencia de mayores que construye Civitas en Las Vaguadas (Badajoz). / Jesús G. Hinchado

Impacto económico y creación de empleo

La puesta en marcha de la residencia tendrá además un importante impacto económico tanto para el barrio de Las Vaguadas como para el conjunto de la ciudad. Según las previsiones de la promotora, el centro generará 57 puestos de trabajo directos una vez entre en funcionamiento. A ellos se sumarán numerosos empleos indirectos vinculados a los servicios externos que prestarán profesionales como peluqueros, podólogos o proveedores especializados.

Además, como ha comunicado la empresa en varias ocasiones el proyecto aportará un triple beneficio: ofrecer atención sociosanitaria a las personas mayores, generar empleo estable y favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas en el entorno.

Con las obras ya en marcha, Badajoz da así un paso más para ampliar su oferta de atención a la tercera edad mediante un centro que aspira a convertirse en una referencia regional por sus dimensiones, servicios y adaptación a los nuevos modelos de cuidados residenciales.