Quintana contesta al alcalde de Badajoz sobre su dimisión: "No quiero pensar que hay intencionalidad política con la seguridad"

"No quiero pensar que haya intencionalidad política con la seguridad". Es lo que ha respondido este martes, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al ser preguntado por el mensaje que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, lanzó a través de sus redes sociales el pasado viernes exigiendo su dimisión.

Lo hizo después de que Quintana, por enésima vez, criticara ante los medios que Badajoz es la única capital de provincia de España que aún no se ha incorporado al sistema Viogén. El alcalde no ocultó su enfado por estas palabras y aprovechó para recordar que, pese a la "inusitada ola de violencia" que ha sufrido la ciudad, había estado "callado públicamente" y había mantenido una colaboración "leal", por lo que la actitud del delegado del Gobierno le parecía "impresentable".

Quintana ha reconocido esta mañana que no entiende la reacción de Gragera, porque no dijo nada que no hubiera dicho ya. En este sentido, ha asegurado que no busca polemizar ni con el Ayuntamiento de Badajoz "ni muchísimo menos" con su alcalde y que lo único que quiere es que la ciudad más importante de la región firme el convenio para incorporarse al sistema Viogén, porque lo que "no parece presentable" es que no lo haya hecho ya.

El delegado ha explicado que volvió a hablar de este asunto coincidiendo con la reunión de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, en la que fue la presidenta del Tribunal de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, quien planteó esa "necesidad".

"Yo no quiero entrar en polémica con el Ayuntamiento de Badajoz ni muchísimo menos con el alcalde, pero sí quiero que firme el convenio" José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura

Ha asegurado desconocer las razones por las que Badajoz aún no está en el sistema Viogén, cuando, según ha recordado, este año ha habido una víctima de violencia de género -una mujer que murió tras una brutal paliza de su marido octogenario en La Picuriña- y un concejal de Vox tuvo que abandonar el ayuntamiento esta legislatura tras ser condenado por maltratar a su pareja. En este sentido, ha comparado la postura del consistorio pacense con el de Cáceres, donde "con menos medios y más dificultades", se ha hecho "el esfuerzo" para firmar este convenio.

"Las preocupaciones (de Gragera) sobre la seguridad son las mismas que las mías", ha señalado Quintana, quien ha insistido en que no quiere pensar que existen "matices políticos" en los mensajes del alcalde, "porque vienen a contestar algo que yo vengo diciendo cada vez que hay casos de violencia de género".

El delegado ha vuelto a poner en valor el "magnífico trabajo" que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, y ha puesto como ejemplo el caso el crimen del vecino de Suerte de Saavedra: "el lunes se presentó una denuncia por la desaparición de una persona y el viernes de esa misma semana, se había detenido al autor, se había encontrado el cuerpo y el estaba en prisión".

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"Yo creo que se está haciendo un magnífico trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y con la colaboración de la policía local y no entiendo esas declaraciones (de Gragera) que vienen a contestar algo que yo vengo diciendo cada vez que hay casos de violencia de género", ha concluido.