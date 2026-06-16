La suerte sonríe a Castuera: la ONCE deja 105.000 euros con tres cupones premiados

La suerte vuelve a sonreír a la provincia de Badajoz. El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE que se celebró ayer lunes ha dejado 105.000 euros en Castuera, donde se vendieron tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El encargado de repartir la suerte en esta localidad ha sido el vendedor Carlos León Núñez, que vendió los tres cupones correspondientes al mismo número agraciado con las cinco últimas cifras.

El Cupón Diario de la ONCE se sortea de lunes a viernes y ofrece un premio principal de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, entre otros premios menores.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan a través de los cerca de 20.000 agentes que integran su red de ventas, así como mediante la web oficial de Juegos ONCE y establecimientos autorizados.

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En total, el sorteo celebrado este lunes ha repartido 640.000 euros en Extremadura, con premios en las provincias de Cáceres, en concreto en la localidad de Torrecillas de la Tiesa, y Badajoz.