Ana Campos pone fin a su etapa como concejala del ayuntamiento de Monesterio

En un comunicado a través de las redes sociales y, posteriormente, en unas declaraciones a la emisora municipal Radio Monesterio, la concejala del Partido Popular de Monesterio, Ana Campos Eltanal, ha anunciado su renuncia como representante de la corporación municipal.

Candidata a la alcaldía en las Elecciones Municipales de 2023, desde entonces, Ana Campos ha venido ostentando el cargo de portavoz del grupo popular. Tras su dimisión, deberá correr la lista de la candidatura presentada en su día a los comicios locales. El Partido Popular posee 3 concejalas, con lo que, si así lo decide el partido, el sustituto debería ser Álvaro Gómez Hidalgo.

“Hoy quiero dirigirme a todos vosotros para comunicar que, por motivos personales, pongo fin a mi etapa como concejal del ayuntamiento de Monesterio”. Así, anunciaba en redes su dimisión en el cargo. “Han sido años de trabajo, en los que he tenido el gran privilegio de representar a Monesterio con la mayor responsabilidad y dedicación posibles. Siempre he procurado desempeñar esta labor con honestidad, cercanía y un profundo respeto hacia todos los vecinos”, añadía en su comunicado.

Agradecimientos

“Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada una de las personas que me han brindado su confianza, su apoyo y su afecto durante este tiempo. Me llevo el inmenso cariño que siempre hemos compartido y el orgullo de haber podido servir a Monesterio desde la responsabilidad pública”, expresaba en este comunicado de despedida.

Del mismo modo, agradece “de manera muy especial a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la confianza depositada” en su persona. El texto finaliza dando las gracias, “de corazón”, a vecinos y vecinas, por “vuestro respeto, vuestra cercanía y el cariño que me habéis demostrado a lo largo de este camino. Ha sido un verdadero honor compartir esta etapa con todos vosotros”, concluye.

Despedidas

“En una sociedad, donde, a veces las diferencias puedan ocupar demasiado espacio”, Ana Campos destaca que, “la inmensa mayoría de los vecinos han demostrado una ejemplar capacidad para convivir desde el respeto mutuo y la educación”. “Este siempre será uno de los recuerdos más valiosos que conservaré de esta etapa”, añadía para los micrófonos de la emisora municipal

Este pasado martes, Campos se despedía personalmente de sus compañeras del grupo municipal del Partido Popular. A ellas, y al resto de compañeros que formaban parte de su candidatura agradece “su compañerismo, lealtad y todos los momentos vividos durante estos años intensos, de servicio a nuestro pueblo”. Del mismo modo, hace extensivo este reconocimiento a “todos los miembros de la corporación municipal”, y de manera particular, “a la alcaldesa Loli Vargas”, de quien también se despidió formalmente, de manera personal, el mismo día.

“Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir en el ámbito político, siempre he considerado que el respeto institucional y personal, constituyen valores esenciales en la vida pública y en la convivencia democrática”, concluye Ana Campos.

Motivos personales

Según expresa, su renuncia al cargo se basa en motivos “estrictamente personales”, ya que, “durante los próximos meses”, tendrá que viajar con frecuencia, por razones “familiares y profesionales”, situación que, le “impediría” desempeñar su responsabilidad, con “la entrega absoluta”, que considera “imprescindible”.

Noticias relacionadas

“No considero estas palabras una despedida”, expresaba para los micrófonos de la radio local. “Monesterio seguirá siendo siempre mi casa y el lugar al que pertenecen mis raíces, mis recuerdos y buena parte de mis afectos, porque aquí está parte de nuestra familia”. “Cierro una etapa, pero continúo manteniendo intacta esa ilusión por todo aquello que contribuya al bienestar y al futuro de nuestro pueblo”, ha señalado.