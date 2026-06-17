Muere el niño de dos años que sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Villanueva de la Serena

El niño de dos años que caía el pasado lunes a un canal de riego en el término municipal de Rena, muy cercano a Villanueva de la Serena, ha fallecido tras permanecer ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno Infantil de Badajoz, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Aviso al 112 Extremadura

El Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso sobre las 15:40 horas del lunes, cuando se alertó de la caída de un menor al agua en las inmediaciones del punto kilométrico 110 de la carretera N-430.

El menor sufrió un episodio de ahogamiento por inmersión y fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia desplazados hasta la zona.

Traslado hospitalario en estado grave

Tras una primera asistencia sanitaria, el niño fue evacuado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva.

Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde ha permanecido ingresado en la UCI hasta su fallecimiento.

Dispositivo de emergencias y Guardia Civil

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de asistencia y coordinación del operativo.

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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.