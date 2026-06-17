Dos heridos leves en una colisión en la N-523 a la altura de la Roca de la Sierra

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico durante la mañana de este miércoles en la carretera N-523, dentro del término municipal de La Roca de la Sierra.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido a las 12.10 horas, en el punto kilométrico 64,100, cuando dos vehículos han colisionado de forma frontoangular.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores han sufrido heridas de carácter leve.

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Además, apunta la Guardia Civil que la circulación en la zona podría verse afectada de forma puntual por las labores de retirada de los vehículos implicados.