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Dos heridos leves en una colisión en la N-523 a la altura de la Roca de la Sierra

La circulación en la zona podría verse afectada de forma puntual por las labores de retirada de los vehículos implicados

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico durante la mañana de este miércoles en la carretera N-523, dentro del término municipal de La Roca de la Sierra.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido a las 12.10 horas, en el punto kilométrico 64,100, cuando dos vehículos han colisionado de forma frontoangular.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores han sufrido heridas de carácter leve.

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Además, apunta la Guardia Civil que la circulación en la zona podría verse afectada de forma puntual por las labores de retirada de los vehículos implicados.

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