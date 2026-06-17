La inauguración de la feria de Badajoz se queda sin fuegos artificiales por el riesgo de incendio

Cambio de planes en el acto inaugural de la Feria de San Juan de Badajoz, que arranca este viernes por la noche. Debido al índice de peligro de incendios forestales que se prevé para la jornada del 19 de junio en la ciudad, no se podrán lanzar fuegos artificiales en el ferial, tras el encendido de la portada.

Así lo acaba de comunicar el Ayuntamiento de Badajoz, que cumple de este modo con la normativa regional.

Esta prohibición no afecta, de momento, a los fuegos artificiales de la víspera de San Juan en el entorno del río Guadiana. Aún es pronto para conocer el índice de riesgo de incendios para el 23 de junio, por lo que el tradicional espectáculo pirotécnico sobre el puente de Palmas se mantiene en la programación de la feria.

La época de peligro alto para incendios forestales comenzó en Extremadura el pasado 1 de junio y estará en vigor hasta el 15 de octubre. La orden de 2026 de la Junta de Extremadura que regula qué actividades se pueden llevar a cabo y cuáles no en este periodo contiene cambios con respecto a las anteriores, uno de ellos con respecto a los fuegos artificiales, típicos en las ferias y fiestas de toda la región. En este sentido, establece que en riesgo alto o extremo no hay ninguna excepción: no podrá lanzarse ningún tipo de material pirotécnico.

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Cada ayuntamiento tiene que consultar la página del Infoex, donde se publican cada día, el anterior y el posterior, las zonas que están en riesgo alto o extremo de incendio. En esos casos será cuando no se puedan lanzar los cohetes. La escala de la Agencia de Meteorología es la que marca el nivel en el que se encuentra cada territorio.