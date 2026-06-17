Municipios de Badajoz acogerán durante los meses de verano una biblioteca ambulante

La Diputación de Badajoz llevará 'Tinta de Verano 2026' a 12 municipios de la provincia. Con esta iniciativa cultural se tratará de acercar la igualdad, la diversidad y la convivencia a municipios rurales a través de la literatura. Se pondrá el foco en aquellos que habitualmente quedan fuera de los grandes circuitos culturales.

Esta biblioteca ambulante convertirá durante los meses estivales espacios públicos como plazas o piscinas en puntos de encuentro para la ciudadanía. 'Tinta de Verano 2026' comenzará el 19 de junio en Alconchel, pero también visitará los municipios de Alconera, Valverde de Burguillos, Zalamea de la Serena, La Garrovilla, Alange, Medina de las Torres, Campillo de Llerena, Medellín, Tamurejo, Higuera de Vargas y Fuente del Maestre.

La coordinadora del Área de Igualdad, Emilia Parejo Gala, ha destacado que esta iniciativa representa el compromiso de la institución provincial con la igualdad real y efectiva, acercando la cultura y los valores democráticos "a todos los rincones de la provincia”. Además, ha añadido que “la lectura es una poderosa herramienta para generar pensamiento crítico, combatir prejuicios y construir sociedades más libres, diversas e igualitarias”.

Otra de las características de esta biblioteca ambulante es que permite acercar a autores y autoras a la ciudadanía. La coordinadora ha asegurado que esta iniciativa también ofrece a estos vecinos “la oportunidad de dialogar y generar un espacio de confianza y complicidad en el que compartir experiencias personales”.

Selección de obras

Por su parte la jefa del Servicio de Igualdad, Marieta Sánchez Becerra, ha destacado que la selección de libros, autores y autoras han sido elegidos cuidadosamente para abordar temas relevantes, ya que “es una literatura transgresora y que hace reflexionar pero que, lamentablemente, a veces no es fácilmente accesible”. El coordinador del proyecto, Luis Ignacio González Franco, lo ha definido como “una reivindicación del espacio público, donde poder dialogar alejados de la contaminación de las redes sociales y donde poder fortalecer el pensamiento crítico”.

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La actividad comenzará este 19 de junio en Alconchel, con la autora Inma Chacón, y contará además con una Femiteca y una LGBTeca que pondrán a disposición de las personas asistentes una selección de títulos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las personas LGTBI, la prevención de las discriminaciones y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.