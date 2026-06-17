Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con un joven apalizado

Tarde de pánico y tensión la que se vivió ayer en las instalaciones de la piscina municipal de La Granadilla en Badajoz. Alrededor de las 19.00 horas, lo que prometía ser una jornada familiar y de desconexión veraniega se transformó, en cuestión de segundo, en el escenario de una violenta batalla campal.

Según han informado testigos presenciales, el altercado involucró a dos grupos de entre 15 y 20 personas cada uno. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que se enzarzaron en una multitudinaria pelea, que sembró el caos entre el resto de los usuarios del recinto.

"De un segundo a otro, todo eran puñetazos, patadas y sangre"

Las personas que se encontraban disfrutando del día coinciden en el impacto y la velocidad con la que se desencadenaron los hechos. "Estaba todo tranquilo y, de un segundo a otro, todo eran puñetazos, patadas y sangre", relata uno de los testigos que presenció la escena.

El foco principal de la pelea se centró en un joven que recibió una paliza por parte de varios individuos. Los testigos califican el hecho de "salvajismo", asegurando que "al chaval le dieron por todos lados". Ante la gravedad de los hechos, el personal encargado de la seguridad del recinto tuvo que intervenir de inmediato para intentar separar a los contendientes y proteger a la víctima hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. "La gente se asustó muchísimo. Fue una situación muy desagradable", añaden.

Rápido despliegue policial

La gravedad del aviso movilizó de urgencia a dotaciones tanto de Policía Local como de la Policía Nacional, quienes llegaron con rapidez al recinto para controlar la situación y proceder a la identificación de los participantes. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este medio que el incidente se saldó formalmente como una riña tumultuaria. En el operativo intervinieron tres vehículos Zetas -encargados de la seguridad ciudadana y emergencias- del mismo cuerpo.

A pesar de la magnitud del altercado y del elevado número de personas implicadas, la intervención se ha topado con que ninguno de los participantes ha querido colaborar con los agentes y, hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia por las agresiones.

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El balance policial provisional de la tarde cerró sin detenidos, registrándose únicamente una persona sancionada administrativamente por falta de respeto a los agentes de la autoridad. Las instalaciones recuperaron la normalidad de cara al cierre de la jornada, aunque el susto sigue presente entre los usuarios habituales de La Granadilla. Estos piden el cese de las hostilidades y piden más presencia policial para intentar solventar las riñas que se producen, añadiendo el miedo que sienten tras los últimos acontecimientos sucedidos en Badajoz.