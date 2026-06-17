El ‘Taco de camarón’ de El Túnel mejor tapa de Monesterio 2026

El jurado de la XV Vía de la Tapa de Monesterio, ha dado a conocer el establecimiento ganador de esta ruta gastronómica que se celebró entre los días 12, al 14 de junio. La tapa más votada y, por lo tanto, la más valorada por parte de los comensales ha sido el ‘Taco de camarón con tartar de atún’, presentada por Tapería el Túnel. Se reparten el segundo premio, (mismo número de votos), La Ponderosa y D´Paco, con sus milhojas de berenjena y queso de cabra con vinagreta de miel y mango, y la escabechada de Paco, respectivamente. La tercera posición ha sido para el sashami elaborado por Casa Juan.

Entre los votantes se sorteó un premio de 150 € para degustar una comida o cena en el establecimiento ganador. El premio ha sido para Raúl Pando Márquez, quién, según ha explicado la portavoz del jurado, concejala de Turismo, Manola Ferreira, presentó una cartilla sellada por todos los bares y restaurantes colaboradores.

La tapa

Federico Barragán no esconde su “satisfacción” por el premio conseguido. Un reconocimiento al buen hacer culinario, que se ha reflejado en la gran cantidad de público que llenó sus terrazas durante la celebración del certamen. “Las opiniones de los clientes me hacían presagiar que podríamos estar entre los establecimientos más valorados”, explica el ganador del certamen. “Acabamos de reabrir nuestro establecimiento y hemos cambiado de bar de copas a tapería”, con lo que este reconocimiento supone una publicidad añadida, como estrategia de marketing “para la atracción de nuevos clientes”.

La tapa en sí, se presenta como una creación “exclusiva y fuera de carta” para este concurso. Una tortillita de camarones, con picado de atún tartar, macerado en aceite de romero, soja y semillas de sésamo blanco, acompañada de una mayonesa trufada, que está dando mucho que hablar.

Muy participativo

Ferreira ha destacado que la edición que acaba de finalizar ha sido de las más participativas de los últimos años. Según las estimaciones que baraja la organización, durante el fin de semana se han vendido “alrededor de 4.000 tapas” entre los 14 establecimientos adheridos. Esto ha supuesto que, “centenares de personas” hayan salido de casa para degustar las tapas, “creadas expresamente” para la ocasión.

Al precio de promoción de 3,50 €, la ruta ha vuelto a suponer una “inyección extra” de ingresos para “toda la hostelería local”, ya que, quienes no han participado de este evento gastronómico, “también se han visto beneficiados. Dada la cantidad de público que se mueve durante estos días, la actividad, sostiene la concejala, “genera un efecto multiplicador”, con ingresos “extra”, para el conjunto del sector.

Cambio de fecha

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Pese al éxito de la ruta, la organización baraja la posibilidad de “adelantar” unas semanas la fecha de celebración. Habitualmente el certamen se desarrolla a mediados del mes de junio. Últimamente, el calor del mediodía se hace insoportable, con lo que muchas personas optan por salir en horario de tarde-noche. La idea, sostiene Ferreira, sería “consensuar con los empresarios una fecha alternativa, entre abril y mayo”. Por otra parte, la concejala adelanta que desde el ayuntamiento se está preparando la celebración de “una semana gastronómica”, cuya fecha, aún por determinar, podría encajar con el mes de octubre. El proyecto se dará a conocer, “próximamente” a los hosteleros.