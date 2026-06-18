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Patrimonio cultural

Cinco millones de cupones de la ONCE difunden los rostros tartésicos de Guareña

Desde este jueves 18 de junio y hasta el próximo día 24, solo podrá adquirirse en exclusiva en la localidad pacense

El sorteo se realizará el 5 de julio

Cupón dedicado al Yacimiento Casas del Turuñuelo de Guareña.

Cupón dedicado al Yacimiento Casas del Turuñuelo de Guareña.

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La Crónica de Badajoz

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Guareña

La ONCE le dedica un cupón al Yacimiento Tartésico Casas del Turuñuelo de Guareña. En la imagen del cupón, que se sorteará el domingo 5 de julio, aparecen los rostros hallados hace tres años en dicho yacimiento.

Abel González, alcalde de Guareña, ha destacado en la presentación que este cupón coincide con el quinto aniversario de la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural. En su intervención también ha agradecido al equipo de arqueólogos e investigadores el esfuerzo que supone divulgar los hallazgos y compartirlos con la población local. También ha señalado que una vez se construya la cúpula prevista, el yacimiento podrá ser visitado por la ciudadanía.

Por su parte, Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones del yacimiento, ha considerado el lanzamiento de este cupón como un logro importante ya que permitirá acercar el patrimonio tartésico a toda España. Asimismo, ha subrayado la estrecha relación entre el equipo investigador y la localidad, agradeciendo la acogida del pueblo de Guareña y la implicación de asociaciones, mujeres de la localidad, centros educativos y vecinos en general en el proyecto.

Además, ha anunciado que el próximo miércoles se presentarán en Madrid los resultados de la octava campaña de excavación, adelantando que los hallazgos «merecerán la pena» y generando expectación ante los nuevos descubrimientos.

Finalmente, la directora de la ONCE en Don Benito, Leticia Ventura, ha destacado la labor social de la ONCE, ya que la venta de cupones y otros productos de la organización permite ofrecer servicios de rehabilitación, educación, empleo, accesibilidad tecnológica, cultura, deporte y apoyo a las personas ciegas o con discapacidad visual.

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La ONCE ha emitido un total de cinco millones de cupones con los rostros del Turuñuelo. Desde este jueves y hasta el próximo día 24, este cupón solo podrá adquirirse, en exclusiva, en Guareña a través de sus cuatro vendedores. A partir de esa fecha, será distribuido para su comercialización en todo el país.

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