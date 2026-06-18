La Diputación de Badajoz destina más de 20 millones de euros para el autoconsumo energético en edificios municipales

La transición energética ha dejado de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad palpable a pie de calle. En una provincia como Badajoz, donde el sol es unos de los recursos estratégicos más abundantes, las administraciones locales tienen el deber de liderar el cambio. Con esta premisa, la Diputación de Badajoz acaba de dar un paso de gigante al presentar su ambicioso plan provincial de Autoconsumo Colectivo en Edificios Municipales.

Este plan es la fase ejecutiva de una estrategia que comenzó a fraguarse en 2025 con la redacción de los primeros proyectos técnicos. Ahora, la institución provincial pasa de la teoría a la práctica inyectando una cuantía histórica de 20.629.126 euros distribuidos entre los ejercicios de 2026 y 2027. Esto la convierte en una de las mayores inversiones provinciales de la legislatura destinadas al impulso de las energías renovables y la eficiencia energética en el ámbito local.

Para la presentación de las solicitudes, los ayuntamientos tendrán de plazo 15 días naturales tras la publicación del plan en el Boletín Oficial de la Provincia. Según ha anunciado la Diputación de Badajoz, esta se hará de manera inminente -está previsto para el lunes 22 de junio-. Además, las obras deberán estar pagadas y ejecutadas antes de 31 de mayo del 2027.

Como ha destacado el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Raúl Jareño, durante la rueda de prensa: "Animo a todos los ayuntamientos a aprovechar esta oportunidad para modernizar sus infraestructuras, reducir sus costes energéticos y avanzar en la transición ecológica".

Menos gastos para los ayuntamientos

El plan responde con contundencia a dos de los desafíos más urgentes de Extremadura: la transición ecológica y el reto demográfico. Los pequeños municipios suelen verse asfixiados por los costes de la electricidad. Cada kilovatio solar que se genere a partir de ahora en estos edificios aliviará las arcas municipales, permitiendo reinvertir ese dinero en el bienestar de los vecinos y en fijar población en el territorio.

Para garantizar la justicia territorial, el plan huye de criterios arbitrarios y se organiza de forma proporcional en cuatro rangos de población, protegiendo especialmente a las localidades con menor censo. Las potencias de las instalaciones se adaptarán a las necesidades reales de cada municipio con la posibilidad de incorporar sistemas punteros de almacenamiento energético.

Las instalaciones deberán adaptarse al tamaño y necesidades de cada municipio. Las potencias subvencionables oscilarán entre 10 y 100 kW, estableciéndose distintos límites en función de la población. Los municipios de mayor tamaño podrán ejecutar instalaciones de hasta 100 kW, mientras que los de menor población contarán con potencias máximas adaptadas a sus necesidades energéticas, garantizando así un reparto equilibrado de los recursos y una adecuada dimensión de las actuaciones.

En este sentido, el jefe de servicios de Gestión Energética Local, Martín Cobos, ha explicado el valor técnico de la propuesta: "Hemos diseñado unas bases flexibles que permiten dotar a los ayuntamientos de recursos y ejecutar actuaciones de carácter ecológico".

Agilidad burocrática

Una de las grandes novedades de esta convocatoria es su diseño antiburocrático. La Diputación de Badajoz ha apostado por la concurrencia sin prelación, lo que significa que el presupuesto está garantizado para todos los ayuntamientos que cumplan los criterios técnicos, eliminando la clásica carrera por registrar antes la solicitud.

El respaldo financiero también es inmediato y real: los municipios recibirán de oficio un anticipo del 52% del presupuesto en este 2026 para arrancar las obras sin tensionar sus presupuestos, liberándose el resto en 2027 conforme se certifique el inicio de los trabajos.

El objetivo temporal es que todo debe estar ejecutado y pagado antes del 31 de mayo del 2027. Las solicitudes se tramitarán exclusivamente de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz. Para ello será necesario presentar la solicitud de subvención, la correspondiente declaración responsable y la documentación técnica exigida en las bases.

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En palabras de Jareño: "La Diputación va a estar al lado de los municipios para que nadie se quede atrás". La provincia de Badajoz se sitúa así a la vanguardia de la sostenibilidad local, demostrando que la energía limpia no solo reduce la huella de carbono, sino que es una herramienta indispensable para construir pueblos más competitivos, autónomos y preparados para el futuro.