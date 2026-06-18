Down Zafra ofrece formación a los trabajadores municipales de Monesterio para acompañar a sus compañeros con discapacidad intelectual

Coincidiendo con el inicio del mes de junio, el ayuntamiento de Monesterio contrató a 2 personas con discapacidad intelectual en las áreas de cultura-deportes y administración. Las entidades municipales están obligadas a reservar un cupo de sus plazas en las ofertas públicas, para garantizar su acceso al empleo, pero no siempre ocurre así.

En su visita a Monesterio, para participar en una jornada de formación dirigida a las trabajadoras municipales que comparten trabajo con Ángela Ambrona, (una de las personas contratadas, con síndrome de Down), Mari Ángeles Durán y Lezana Salguero, psicóloga y técnica de empleo de la asociación Down Zafra, respectivamente, afirman que, “la administración pública siempre está dispuesta a que hagan prácticas, aunque, a la hora de contratar, se suenen encontrar más problemas”; con lo que al final, “hay que optar por la empresa privada”.

Que el ayuntamiento de esta localidad haya incluido en su plan de empleo a dos jóvenes con discapacidad intelectual supone todo un hito para este colectivo, pues, la obligatoriedad de las administraciones de reservar plazas para estas personas “no distingue” entre discapacidad física y psíquica, con lo que, quienes poseen este trastorno, no cuentan con las mismas oportunidades y suelen quedarse fuera”.

Entre otros conceptos, las representantes de la asociación han querido transmitir a sus compañeras de trabajo que, una vez superado el periodo de adaptación, estos trabajadores son tan capaces, como el resto, a la hora de desempeñar su tarea profesional. Es fundamental, afirma la psicóloga, “evitar el infantilismo o la sobreprotección”, para conseguir que realicen su trabajo “de la manera más autónoma posible”.

Beneficios

Para una persona con discapacidad intelectual, encontrar trabajo supone mucho más que recibir un salario a final de mes. “Es un derecho que influye muy positivamente en su área social y emocional. Es un medio para tejer relaciones sociales y un pilar esencial que aumenta su autoestima y autoconfianza”. Se sienten “útiles y valorados por la sociedad”, explican las técnicas de Down Zafra.

Los beneficios son recíprocos y de ellos también se enriquece su núcleo de trabajo y, por tratarse de un empleo público, el resto de la sociedad: “Se eliminan muchos mitos”, afirman Mari Ángeles y Lezana.

Actualmente, el colectivo atiende a casi 40 familias con hijos o hijas con síndrome de Down. Entre ellos, Ángela, que desde su más tierna infancia recibe formación específica para mejorar su calidad de vida y conseguir la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Su contratación por parte del ayuntamiento ha supuesto cumplir con los objetivos fundamentales de un proyecto comarcal que, ofrece servicios de atención individualizada, (atención temprana y habilitación funcional), así como terapia ocupacional, tratamiento psicológico, psicomotricidad, logopedia o fisioterapia. Además, la asociación es Centro Ocupacional y ofrece programas de orientación e inserción laboral y otros, de ocio y tiempo libre.

Reivindicación

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La inserción laboral de este colectivo es complicada. Buena parte de esta situación pasa por “la falta de un itinerario educativo en la vía académica tradicional”, se lamenta Lezana Salguero. “Desde la asociación los formamos, según su perfil y perspectivas”. La oferta específica en la Formación Profesional “es muy escasa, muy limitada y en lugares muy concretos”. Además, por estar sometidos a adaptaciones curriculares significativas, (medida educativa extraordinaria), no tienen opción a titulación.