Fregenal de la Sierra celebra el Día Internacional del Sol con observación astronómica gratuita

Fregenal de la Sierra, de la mano de la Diputación de Badajoz y en colaboración con el complejo astronómico 'Entre encinas y estrellas', acogerá la duodécima edición del Día Internacional del Sol. Será el próximo domingo 21 de junio de 11.00 a 13.00 horas en el Paseo de la Constitución. Esta celebración, que coincide con el solsticio de verano, pretende ofrecer una programación dedicada a todos los públicos de manera gratuita.

Los cielos de esta localidad son considerados Destino Turístico Starlight. Este reconocimiento es concedido únicamente a lugares con una baja contaminación lumínica y con recursos adecuados para realizar actividades turísticas. El diputado delegado del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, Raúl Jareño, ha asegurado que este día es un claro ejemplo de como "la ciencia, el turismo y la educación pueden ir de la mano para ofrecer experiencias únicas".

¿En qué consiste la jornada?

El complejo de astroturismo tratará de "acercar el sol a todo el mundo". Así lo ha explicado Uxue Fabo, responsable de 'Entre encinas y estrellas'. Lo harán a partir de un telescopio especializado que permitirá ver en detalle la estrella. Además, durante estas dos horas se explicará a los asistentes cuestiones como la manera correcta de ver el sol con seguridad o la importancia de utilizar gafas de protección. Como novedad este año, también se aportará información sobre el eclipse total del 12 de agosto que es "un hecho histórico que hace más de 100 años que no se da en la península", afirma Uxue.

Antonio Bermejo, concejal del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, ha querido destacar que además del reconocimiento a los cielos, la localidad cuenta con cinco Bienes de Interés Cultural entre los que destacan el Conjunto Histórico-Artístico, el yacimiento arqueológico de Nertobriga o un panel de azulejos de Nitrato de Chile. De esta forma ha querido recordar que "Fregenal siempre es un buen plan".

En el Día Internacional del Sol, se podrá disfrutar además de actividades complementarias como colchonetas para los más pequeños o talleres para realizar planos solares y aprender las constelaciones.

Noticias relacionadas

Con esta actividad, la institución provincial refuerza la apuesta por un turismo sostenible e innovador, capaz de aprovechar los recursos naturales y acercar la ciencia a la ciudadanía.