Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Operativo

La Guardia Civil desarrolla una operación contra el tráfico de drogas en Cabeza del Buey

Se están practicando registros en la localidad y también se han producido detenciones, todavía sin concretar

Guardia Civil

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Agentes de la Guardia Civil están desarrollando durante la mañana de este jueves una operación contra el tráfico de drogas en la localidad pacense de Cabeza del Buey.

Durante la explotación de esta operación, señala la Guardia Civil, se están practicando registros en la localidad y también se han producido detenciones, todavía sin concretar.

Noticias relacionadas

Por el momento no se han ofrecido más datos, ya que la operación está abierta a estas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

La Guardia Civil desarrolla una operación contra el tráfico de drogas en Cabeza del Buey

La Guardia Civil desarrolla una operación contra el tráfico de drogas en Cabeza del Buey

Menacho busca firmas de deporte y calzado masculino para reforzar su oferta: "La calle no está parada"

Protesta ante El Revellín contra la falta de uso de espacios públicos: "Está dotado y no hay excusa para que siga cerrado"

Protesta ante El Revellín contra la falta de uso de espacios públicos: "Está dotado y no hay excusa para que siga cerrado"

Ana Campos pone fin a su etapa como concejala del ayuntamiento de Monesterio

Ana Campos pone fin a su etapa como concejala del ayuntamiento de Monesterio

Municipios de Badajoz acogerán durante los meses de verano una biblioteca ambulante

Municipios de Badajoz acogerán durante los meses de verano una biblioteca ambulante

'Ludipark' acercará el ocio infantil a 30 municipios de Badajoz en verano

El ‘Taco de camarón’ de El Túnel mejor tapa de Monesterio 2026

El ‘Taco de camarón’ de El Túnel mejor tapa de Monesterio 2026

Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre

Tracking Pixel Contents