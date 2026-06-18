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Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas

El suceso ha tenido lugar en la zona de Sinforiano Madroñero, en torno a las 16.00 horas

Avenida Sinforiano Madroñero, donde ha tenido lugar el suceso.

Avenida Sinforiano Madroñero, donde ha tenido lugar el suceso. / LA CRÓNICA

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre ha fallecido en la tarde de este miércoles tras precipitarse de un edificio en Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este diario, el suceso ha tenido lugar en la zona de la avenida Sinforiano Madroñero, en la barriada de Valdepasillas, en torno a las 16.00 horas.

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Por el momento, se desconocen las causas exactas por las que se ha producido el fallecimiento del hombre, aunque en principio se trataría de un precipitado.

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