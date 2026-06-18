Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas

Hace tiempo que no se atreven a abrir las ventanas. Vecinos de la calle Antonio Ayuso Casco, una vía paralela a la avenida de Santa Marina de Badajoz, conviven desde hace meses con un panal de abejas instalado en la fachada de un edificio, a la altura de un segundo piso. La situación preocupa especialmente a los residentes de las viviendas más próximas, que aseguran que no pueden abrir las ventanas por miedo a que los insectos entren en sus casas.

Se trata, según han explicado, de abejas Apis mellifera iberica, una especie autóctona presente en Extremadura. El enjambre se habría instalado en una junta de dilatación del inmueble después de que, hace unos seis o siete meses, una "bola" de abejas se posara junto a una ventana y encontrara una grieta por la que acceder al interior de la fachada.

Desde entonces, la presencia de abejas ha ido en aumento. "Han ido viniendo más y más", relata María José Onsurbe, vecina de la zona. Según cuenta, la comunidad ha intentado buscar una solución contactando con distintas administraciones, apicultores, empresas de limpieza y desinsectación, pero el problema continúa sin resolverse.

Una colmena difícil de retirar

Los bomberos de Badajoz han acudido en varias ocasiones al edificio. Primero, según cuentan los vecinos, intervinieron desde una ventana y hoy han regresado con un camión y una grúa para acceder mejor a la zona. En esas actuaciones introducen insecticida en la junta y tratan de sellar la entrada con un producto específico. Sin embargo, las abejas vuelven a aparecer.

Las abejas acumuladas en la fachada del edificio. / Cedida

El problema, apuntan los bomberos, es que el panal se encuentra dentro de una junta de dilatación, lo que dificulta su retirada. Al no estar en una zona accesible, no disponen de medios para extraerlo por completo y han recomendado a la comunidad de propietarios que recurra a una empresa especializada para sellar la junta o adoptar otra solución.

Mientras tanto, los residentes aseguran que la situación se ha vuelto cada vez más incómoda: "Las vecinas del primero y el segundo no puede ni abrir las ventanas", lamentan. En ese piso, explican, viven personas mayores que tienen afectadas las ventanas del salón y la cocina. También hay preocupación porque algunas vecinas son alérgicas a las picaduras.

María José Onsurbe asegura que incluso han llegado a entrar abejas en algunas viviendas. "Se han metido en cuartos de baño y en las casas. No sabemos por dónde entran, porque las mosquiteras están puestas", afirma. La vecina pide una solución urgente y asegura que volverá a llamar a los bomberos para intentar que actúen de nuevo, especialmente por la noche, cuando, según explica, regresan más abejas al panal.

También Esperanza Santos, que trabaja en una empresa de protección radiológica situada en la misma calle, confirma que el problema se encuentra a la altura del segundo piso "y están dentro de la cámara del edificio". Según relata, tras una de las fumigaciones, algunos vecinos vieron salir abejas por los baños, lo que hace pensar que el enjambre se ha extendido por el interior de la cámara.

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El bloque de pisos afectado, en la calle Antonio Ayuso Casco. / Jesús G. Hinchado

Consideran que la solución pasa por sellar completamente la junta, aunque temen que las abejas que ya están dentro busquen nuevas salidas.