Protesta ante El Revellín contra la falta de uso de espacios públicos: "Está dotado y no hay excusa para que siga cerrado"

El Revellín de San Roque ha vuelto este miércoles a ser noticia en Badajoz, pero no por haber recuperado el uso para el que fue rehabilitado, sino por todo lo contrario. Las instalaciones, que llevan más de ocho años sin retomar su actividad original, se han convertido en el símbolo de una campaña impulsada por la Mesa Ecosocial de Badajoz para reclamar la apertura de espacios públicos cerrados o infrautilizados y una estrategia de ciudad que los ponga al servicio de los barrios.

La acción ha tenido lugar por la tarde frente al propio edificio, donde se ha reunido un grupo de personas y colectivos sociales preocupados por la falta de lugares accesibles para la participación ciudadana, la cultura, el ocio, el encuentro vecinal o la organización comunitaria. El Revellín ha sido elegido precisamente por lo que representa. Se trata de un inmueble de titularidad pública, rehabilitado, equipado y preparado, pero que permanece sin el uso estable para el que fue concebido tras años de inversión.

"El problema de Badajoz no es la falta de espacios públicos, sino la falta de una estrategia para activarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía", ha defendido, Ana Dávila, miembro de la Mesa Ecosocial, que reclama que las administraciones busquen fórmulas para desbloquear edificios ya disponibles y adaptar sus horarios y usos a las necesidades reales de la población.

El Revellín ha sido utilizado como base de la Policía Local durante la pandemia y después sirvió para acoger a refugiados de la guerra en Ucrania y a personas afectadas por el temporal de lluvia registrado en febrero. Sin embargo, no ha vuelto a funcionar como albergue juvenil "ni como espacio ciudadano estable", pese a que, según la Mesa, podría acoger talleres, formaciones, reuniones, actividades culturales o asambleas de colectivos sin sede.

Un problema mayor

Para la Mesa Ecosocial, Badajoz tiene espacios públicos cerrados, infrautilizados o con horarios insuficientes. En los últimos años, recuerdan, se han sucedido las reclamaciones sobre equipamientos como la Factoría Joven, las bibliotecas municipales, la Escuela de Artes y Oficios, la antigua comisaría de Montesinos, el antiguo recinto de Ifeba o el Centro de Ocio Contemporáneo de la avenida Ricardo Carapeto. A esos espacios suman también colegios que quedan cerrados por la tarde o bibliotecas con horarios que, a su juicio, no responden a la vida cotidiana de jóvenes y asociaciones.

Ana Dávila sostiene uno de los carteles de la protesta. / Jesús G. Hinchado

Ana Dávila ha explicado que la Mesa Ecosocial funciona desde hace "un año y pico" como un espacio abierto de reflexión, análisis y acción, integrado por colectivos como Fundación Atabal, Cala, Acibapem, Ecologistas en acción y personas a título individual. "El Revellín es simplemente un símbolo de lo que pensamos que es una mala gestión pública de los espacios", ha matizaso. A su juicio, el edificio está preparado para abrirse y la cuestión pasa por explorar nuevas vías de gestión que permitan que recursos ya pagados por la ciudadanía vuelvan a ser útiles. "Nos preguntamos todas las cosas que podríamos estar haciendo aquí si este espacio estuviera abierto", ha apuntado.

La Mesa sostiene que muchas asociaciones vecinales, juveniles, culturales, sociales y ambientales tienen cada vez más dificultades para desarrollar su labor por no disponer de espacios estables, accesibles y gratuitos. Al mismo tiempo, la ciudadanía cuenta con menos lugares donde reunirse sin obligación de consumir, participar en actividades, leer, organizarse o simplemente construir comunidad.

Víctor Valdés, también miembro de la entidad, ha expresado "la indignación" que genera que el edificio siga cerrado. "No hay ninguna excusa, está totalmente dotado. Es una falta de voluntad política", ha afirmado ante el edificio. En su opinión, El Revellín podría dar respuesta a necesidades de jóvenes, mayores, asociaciones y personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en una ciudad marcada por temperaturas extremas.

En este sentido, la Mesa Ecosocial de Badajoz ha querido enmarcar esta campaña en la emergencia ecosocial y climática que afecta a la ciudad, donde las olas de calor convierten los espacios públicos en una cuestión de salud y de igualdad. Según el informe '¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza?', de Amigos de la Tierra, cerca del 70% de la población de Badajoz carece de acceso suficiente a zonas verdes, lo que sitúa a la ciudad entre las que presentan peores indicadores en este ámbito.

Víctor Valdés, miembro de la Mesa Ecosocial de Badajoz, esta tarde. / Jesús G. Hinchado

El informe identifica además barrios como Los Colorines, El Gurugú, El Progreso, San Roque o Suerte de Saavedra como zonas prioritarias por su escasez de vegetación, sombra y espacios verdes accesibles. La entidad recoge esa preocupación y reclama una red pública de refugios climáticos en Badajoz, tanto al aire libre como en edificios públicos acondicionados, que sirvan para proteger a la población durante las olas de calor y de frío.

Valdés ha insistido en que una ciudad que supera los 40 grados necesita pulmones verdes y espacios de refugio para quienes no pueden permitirse aire acondicionado o no tienen otro lugar donde protegerse de las temperaturas extremas.

La Mesa pide, además, que el debate no se limite al Ayuntamiento de Badajoz, ya que algunos edificios dependen de otras administraciones, como la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial o el Estado.

La ciudadanía toma la palabra

La campaña ha arrancado también con un cuestionario ciudadano para recoger propuestas sobre el uso de espacios públicos cerrados, que se está difundiendo en redes sociales y mediante octavillas con código QR. La intención es conocer qué necesidades existen y qué actividades querría desarrollar la ciudadanía en lugares como el albergue.

La puerta principal del albergue. / Jesús G. Hinchado

La acción frente al Revellín es solo el inicio de una campaña más amplia con la que este espacio ciudadano quiere abrir un debate sobre el modelo de ciudad. "No reclamamos un local para un colectivo concreto. Reclamamos el derecho de toda la ciudadanía a encontrarse, participar, cuidarse, organizarse y construir comunidad en espacios públicos accesibles y vivos", ha concluido Dávila.