El Camino Romano a Guadalupe da un paso adelante con la constitución de su Comité Territorial

El Camino Romano a Guadalupe es uno de esos itinerarios que trascienden la mera conexión entre dos puntos. A lo largo de sus 155 kilómetros, esta ruta enlaza la herencia de la antigua Emérita Augusta con uno de los principales centros de peregrinación de España, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, atravesando algunos de los paisajes y monumentos históricos más valiosos de Extremadura.

Pero además de su dimensión patrimonial y religiosa, el camino representa hoy una oportunidad para generar actividad económica, fortalecer la identidad territorial y fijar población en el medio rural. Con ese objetivo, la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe reunió este jueves en Don Benito a representantes institucionales, asociaciones, empresas y colectivos sociales para constituir formalmente el Comité Territorial del Camino Romano.

La Casa Señorial de los Guillén, ubicada en la Plaza de España, acogía a representantes municipales, colectivos de peregrinos, asociaciones empresariales, entidades vinculadas al turismo y al senderismo, interesados en el desarrollo de una ruta que alberga patrimonio, naturaleza y espiritualidad.

Por su parte, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, respaldó esta iniciativa, destacando el valor que supone para el municipio y para toda la comarca formar parte de un proyecto que contribuye a dinamizar el territorio y a poner en valor sus recursos.

Carácter abierto y participativo

Uno de los principales mensajes lanzados durante el encuentro fue el carácter abierto y participativo del nuevo comité territorial. El gerente de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe y exalcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, subrayó que la participación no está limitada exclusivamente a los socios de la entidad, si no que "simplemente hay que tener la voluntad y tener claro que este proyecto interesa".

Sánchez Barba destacó que el Camino Romano ofrece oportunidades para perfiles muy diversos, tanto para senderistas, caballistas, ayuntamientos, "porque supone un motor económico para los territorios" ; y a la Iglesia por "el componente espiritual y religioso" del camino.

El gerente de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, Felipe Sánchez Barba; el gerente de ADEVAG, Juan Luis Capilla; y la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina. / David Frutos

Patrimonio, turismo y desarrollo económico

Durante la presentación se expusieron los objetivos estratégicos de la Red de Cooperación, centrados en la defensa del patrimonio, la promoción turística, el desarrollo económico local y la cohesión territorial.

El gerente de la red recordó que los caminos históricos a Guadalupe recorren algunos de los espacios más valiosos de la región, "con un importante patrimonio cultural e histórico y numerosos bienes de interés cultural".

En este sentido, el Camino Romano constituye uno de los itinerarios más completos de la red. Parte de Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad, atraviesa enclaves tan significativos como Medellín y culmina en el monasterio guadalupense, uno de los grandes referentes espirituales de España.

Pero la propuesta va más allá de la peregrinación religiosa. "Queremos que la gente recorra los caminos por motivos religiosos, pero también por razones deportivas, culturales o de ocio. Cada persona encuentra una motivación diferente para realizar el camino", apuntaba Sánchez Barba.

Cohesión territorial

La creación del comité también persigue reforzar la colaboración entre municipios y agentes locales, por lo que se considera "fundamental" la cohesión territorial, no solo en la región , "sino también en otras comunidades autónomas vinculadas a los caminos históricos".

La Red de Cooperación trabaja actualmente en 16 rutas históricas y continúa ampliando su ámbito de actuación. Entre los proyectos en desarrollo figura la incorporación de la Ruta del Condado de Guadiana, que también atraviesa localidades de las Vegas Altas y conecta con Guadalupe.

Red de colaboración

Sánchez Barba insistió en que la filosofía de la entidad se basa en generar sinergias entre administraciones, asociaciones y empresas, haciendo hincapie en que el objetivo "es crear una auténtica red de cooperación" donde todos compartan la idea de "promocionar, difundir y divulgar nuestros caminos".

La entidad mantiene convenios con diferentes organismos y colectivos, entre ellos Paradores de España o la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, con el objetivo de mejorar la promoción y la homologación de senderos.

Infraestructuras y señalización

Durante el turno de intervenciones, algunos asistentes pusieron sobre la mesa varios retos de futuro para consolidar el Camino Romano como producto turístico y de peregrinación.

Entre las propuestas destacaron la necesidad de implicar a asociaciones vinculadas a otros grandes itinerarios peregrinos, así como la conveniencia de crear una red básica de albergues en localidades donde actualmente no existen recursos específicos para los caminantes.

También se incidió en la importancia de seguir mejorando la señalización del recorrido para facilitar la experiencia de los peregrinos y avanzar hacia modelos de referencia similares a los de otras rutas históricas consolidadas.

Material informativo y acreditaciones de la red de peregrinación Caminos a Guadalupe / David Frutos

Un comité para crecer

El acto culminó con la firma del acta constituyente y la incorporación formal de las entidades participantes al nuevo órgano de gobernanza.

Para Sánchez Barba, el verdadero éxito del comité dependerá de su capacidad para mantenerse activo y generar proyectos concretos, por ello, el gerente señala las ganas de crecer, que cada vez más personas participen en esta iniciativa. El responsable de la red defendió que la recuperación de los caminos históricos pasa necesariamente por la implicación de quienes viven en los municipios por los que transitan, ya que "nadie va a venir de fuera a hacerlo si nosotros no nos implicamos".

La constitución del Comité Territorial del Camino Romano deja un balance ampliamente positivo entre los asistentes. La diversidad de representantes presentes y el interés mostrado por seguir desarrollando propuestas conjuntas evidenciaron el potencial de una iniciativa que aspira a convertir esta ruta histórica en un auténtico eje de desarrollo cultural, turístico y social para las comarcas por las que discurre.

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El encuentro celebrado en Don Benito supone así el punto de partida de una nueva etapa de colaboración destinada a consolidar uno de los grandes itinerarios históricos y de peregrinación de Extremadura.