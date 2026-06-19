La Feria de Día de Badajoz: casetas con lleno absoluto y la revitalización del Casco Antiguo

Badajoz celebra ya su popular Feria de San Juan. Lejos de la típica celebración noctura, los pacenses aprovechan todas las horas del día para disfrutar, salir con amigos y familiares y disfrutar de unas buenas comidas en la llamada Feria de Día. Esta no se limita a un único lugar de celebración. Pese a que en los últimos años se ha trasladado casi en su totalidad al recinto ferial de Caya, donde se han instalado casetas que sirven comidas y menús de excelente calidad, el centro de la ciudad también vive su celebración con una programación propia.

Casetas con lleno absoluto

El recinto ferial de Badajoz ha ido llevándose pacenses hacia sus instalaciones a lo largo de los últimos años. Allí, se ha consolidado un modelo de éxito incontestable, impulsado por una espectacular transformación de su oferta hostelera y una masiva respuesta del público que llena de vida las casetas desde el mediodía.

La metamorfosis del ferial es una realidad palpable para los empresarios que deciden trasladar allí sus esfuerzos estructurales. Lejos de la antigua concepción de espacios rústicos y comida rápida, las casetas actuales operan bajo estándares de restaurantes de alta categoría. Manuel Moreno, responsable de la emblemática caseta La Voltereta, constata este fenómeno de primera mano y celebra que su espacio en el ferial registra un lleno absoluto casi a diario. Los días que no están aún completos, tiene una reserva del 90%. "La inercia de la gente es hacia el ferial. Tiene mucho tirón y las comidas están funcionando muy bien", afirma. Además, recalca que su recinto está perfectamente acondicionado y cuenta con un menú cerrado que garantiza una calidad idéntica a la de un restaurante, demostrando que «en la feria se come cada vez mejor».

Este éxito rotundo se replica con idéntica fuerza en otras casetas, como en Estoque by Bessö. Este presume de una ocupación del 92%, colgando el cartel de completo en casi todas las jornadas. Su estrategia comercial combina versatilidad y ocio: un menú cerrado que convive con una propuesta más informal en forma de raciones. La caseta completa su oferta gastronómica con una agenda de conciertos en directo durante cuatro jornadas, espectáculos en el exterior y animaciones a cargo de DJ. El fenómeno ha calado tan hondo que múltiples grupos reservan con semanas de antelación para asegurar su sitio en el cotizado "tardeo".

En una línea idéntica está La Bien Pagá, de la que su responsable, Carlos Alberto, asegura que registra un lleno absoluto, con la leve excepción de algún hueco libre en los mediodías del 21 y 24. Con su servicio de catering y dos menús cerrados diseñados para la ocasión, Carlos Alberto asegura que hace "varios años que la gente se va al ferial a comer", algo que menciona que es "sinónimo de calidad".

Con propuestas para todos los gustos, los hosteleros coinciden en que se ha "recuperado el ambiente de mediodía" en el recinto ferial gracias al confort, el buen sabor y una fiesta que no para desde primera hora de la tarde.

Casetas del recinto ferial durante el mediodía en una imagen de archivo. / Santi García

Vuelve la tradición al Casco Antiguo

­El centro histórico de Badajoz se ha preparado para brillar con luz propia esta Feria de San Juan, sumado a la energía y solera que caracteriza estas fechas. Para potenciar al máximo las calles del centro durante las jornadas festivas, la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab) ha diseñado una completa programación que ha multiplicado la dinamización comercial, cultural y gastronómica que comenzó el día 19 y que terminará el 27 de junio. Se trata de una gran apuesta que llega cargada de ilusión para demostrar que la feria se vive, se disfruta y se saborea con una intensidad especial en el centro de la ciudad.

El presidente de la asociación, Emilio Vahí, destaca con orgullo el valor de esta iniciativa: "Hemos vuelto con una apuesta fuerte, como se hacía antiguamente". Los empresarios locales han decidido revitalizar las calles para ofrecer una experiencia festiva sumamente atractiva y llena de vida que potencia la tradición de la ciudad de celebrar la Feria de Día.

Una de las grandes ventajas que ofrece el centro es la comodidad, la accesibilidad y la cercanía de todos sus locales. Al celebrarse en un entorno urbano, los pacenses disponen de un acceso inmediato y sostenible. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para potenciar la feria en el centro. Aquí no hay que coger el coche, se viene andando, son calles peatonales y contamos con bastante sombra", resalta Vahí, poniendo en valor el confort que brinda el barrio.

Esta campaña funciona como un excelente motor estratégico para el comercio y la hostelería de la zona. Con una agenda repleta de conciertos en acústico, un mercado y espectáculos de música en las franjas de mañana y tarde, la Aecab consolida un espacio perfecto para quienes deseen vivir la Feria de Día en un entorno cercano y lleno de encanto. Vecinos y turistas están invitados a pasear por los rincones más emblemáticos del barrio y a consumir en negocios locales, cuyos escaparates lucirán una decoración especial con motivos florales, abanicos y mantones para sumergirse en San Juan.

Terrazas durante la Feria de San Juan en las calles del Casco Antiguo. / La Crónica de Badajoz

Música, un mercado y la ruta gastronómica

La propuesta de ocio se distribuye en nueve días de celebración con actuaciones gratuitas en la vía pública. Entre ellos, el martes se celebrará un gran espectáculo de flamenco, que será la antesala perfecta para la noche de San Juan. Además, para este viernes 26 de junio está previsto un concierto en las escaleras de la calle Felipe Checa del artista oliventino Flako Rodríguez. Finalmente, el broche a las actuaciones lo pondrá la charanga Los Despistaos, que recorrerán las calles del Casco Antiguo la tarde del día 27.

Además, con la ruta gastronómica 'Plato de Feria', se pretende recuperar las antiguas tapas. Mientras que antes eran de gambas o jamón para agilizar el trabajo, ahora, siete establecimientos del barrio (Cervecería Pepe Jerez, El Carmen Gastrobar, Miss Sabores, Casa Rosendo, La Bodeguita de Tetín, La Doña Gastrobar y De Par en Pah) ofrecen una tapa cada uno acompañada de una cerveza cuyo conjunto cuesta seis euros.

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A través de este despliegue, el tejido empresarial pacense ha puesto sobre la mesa el disfrute del ciudadano, garantizando que los días de fiesta sean motivo de fiesta para todos.