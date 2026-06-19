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Suceso

Un fallecido en un accidente de tráfico en la carretera BA-138 en Talarrubias

El suceso ocurrió sobre las 10.15 horas tras una salida de vía por el margen izquierdo de la calzada

Imagen de la BA-138, carretera que conecta Talarrubias con Herrera del Duque.

Imagen de la BA-138, carretera que conecta Talarrubias con Herrera del Duque.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un hombre ha fallecido esta mañana a causa de en un accidente de tráfico en la carretera BA-138, que une Talarrubias con Herrera del Duque. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 2,500, dentro del término municipal de Talarrubias. Así lo ha informado el Centro de Atención de Urgencias 112 de Extremadura.

El siniestro se ha producido sobre las 10.15 horas, cuando, por causas que aún se están investigando, un turismo ha sufrido una salida de vía por el margen izquierdo de la calzada. Debido a ello, el vehículo ha terminado fuera de la carretera, provocando la muerte del único ocupante del turismo, que ha fallecido en el lugar del accidente.

Sobre las 12:40 se recibió una llamada alertando del accidente. En ese momento ha sido cuando se han movilizado los recursos necesarios para atender la emergencia. Entre ellos, efectivos de Talarrubias, una unidad de soporte del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que actualmente se están haciendo cargo de la instrucción de las diligencias, con el objetivo de investigar las causas del siniestro.

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El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz, donde se le realizará la autopsia correspondiente.

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