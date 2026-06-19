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La Guardia Civil investiga a un vecino de Garbayuela por un presunto delito de caza furtiva

El hombre fue sorprendido mientras cazaba en la modalidad de aguardo o espera sin autorización

Rifle municionado con silenciador acoplado.

Rifle municionado con silenciador acoplado.

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La Crónica de Badajoz

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Badajoz

La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad de Garbayuela por cazar de manera furtiva. El hombre fue sorprendido mientras cazaba en la modalidad de aguardo o espera sin la autorización necesaria. Durante la operación se le incautó un rifle municionado con silenciador acoplado, trípode y munición.

El cuerpo de la Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado al vecino pacense como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por caza furtiva. En el marco de los dispositivos establecidos para prevenir el furtivismo, a mediados de la pasada semana los agentes detectaron en una finca del municipio garbayueleño, la posible comisión de una acción delictiva.

En dicho terreno, acotado como “Zona de Caza Limitada”, el vecino fue sorprendieron cuando se hallaba apostado a la espera, dispuesto para cazar en su modalidad de aguardo, provisto de un rifle municionado con silenciador. Una vez identificado, se pudo averiguar que carecía de la preceptiva autorización.

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Ante los citados hechos, se le instruyeron diligencias como investigado por su presunta implicación en un delito contra la flora y la fauna.

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