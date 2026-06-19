La tradición que nunca falla en el alumbrado de la Feria de San Juan de Badajoz: más de tres décadas de folclore con Coros y Danzas Extremadura

Hay tradiciones que pasan desapercibidas porque siempre han estado ahí. Esto ocurre con la presencia de la Asociación Coros y Danzas Extremadura en el alumbrado de la Feria de San Juan de Badajoz. Antes de que las miles de bombillas iluminen el recinto ferial y den comienzo oficialmente a las fiestas, los trajes regionales, la música tradicional y el baile extremeño vuelven a ocupar el protagonismo en una estampa que se repite desde hace más de tres décadas.

Para Eduardo Fernández, presidente de la asociación, formar parte de ese momento supone un motivo de orgullo. "Para la asociación es un orgullo que siempre cuenten con nosotros porque es algo que se ha hecho durante muchísimos años", explica.

Desde el recinto ferial antiguo

La relación entre el colectivo y la Feria de San Juan viene de lejos, incluso de la época del antiguo recinto ferial junto a Valdepasillas. "Antiguamente se bailaba en la plaza que había entre las casetas. Después aquello desapareció y ahora actuamos en la portada. Llevamos muchísimo tiempo participando", recuerda.

Esa continuidad ha convertido la actuación en una tradición más de la feria, tan reconocible como el propio encendido de las luces. "La verdad es que nos agrada mucho que el grupo de la asociación esté en la inauguración de la feria", afirma.

Más allá del espectáculo, la actuación tiene un objetivo claro: reivindicar el patrimonio cultural extremeño en una de las celebraciones más multitudinarias de la ciudad. "Nuestra forma de realzar la feria es poner en valor el folclore extremeño, que es el que nosotros protegemos y mantenemos desde hace tantos años", asegura Fernández.

La Asociación Coros y Danzas Extremadura reúne cada año a varias decenas de personas entre músicos y bailarines para esta cita: "El grupo consta de más de treinta personas, pero además nos acompañan miembros de la junta directiva, socios, familiares y amigos. Al final es un día muy especial para todos".

El presidente reconoce que el público ya ha integrado su presencia como parte natural de la inauguración. "La gente va a disfrutar de la feria y quizá no nos dice gran cosa porque ya formamos parte de ese momento. Pero para nosotros inaugurar el día que se encienden las luces es una gran alegría".

La importancia de las raíces

Sin embargo, Eduardo Fernández considera que el folclore aún merece una mayor presencia en la sociedad: "A mí me gustaría que el folclore tuviese más repercusión porque, al fin y al cabo, un pueblo sin tradiciones, si no mantiene las tradiciones de sus ancestros, mal va. Nosotros trabajamos precisamente para conservar ese legado".

No en vano, la asociación forma parte del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales (CIOFF), una entidad dedicada a la protección y difusión del patrimonio cultural inmaterial.

"Nos encanta estar presentes en una actividad con tanto arraigo como la Feria de San Juan porque también es una forma de defender nuestras tradiciones", explica.

Reivindando las tradiciones

Aunque considera que la feria "ya es un ente propio y vive por sí misma", Fernández cree que la mejor manera de preservar las raíces extremeñas pasa por seguir impulsando actividades culturales durante todo el año: "No hace falta que todo esté dentro de la feria. Para eso trabajamos las asociaciones culturales, organizando festivales y actividades que mantienen viva la esencia de nuestra tradición".

Y mientras la ciudad espera cada junio el instante en el que el recinto ferial vuelve a iluminarse, Coros y Danzas Extremadura continúa ocupando el mismo lugar que ha mantenido durante generaciones: el de recordar, a través de la música y el baile, que las fiestas de Badajoz también se construyen desde la memoria, el patrimonio y el orgullo por las raíces extremeñas.