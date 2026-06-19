El XXXV Día del Jamón de Monesterio presentará importantes novedades

Industriales, miembros del equipo de gobierno, técnicos y representantes de asociaciones vinculadas con la celebración del Día del Jamón de Monesterio, participaron en la presentación oficial de la edición 2026, que se cerrará con la celebración de la Fiesta de Interés Turístico Regional, programada para el día 12 de septiembre, en la zona del Tejar, el parque y la piscina municipal.

En la sala de actos del Museo del Jamón, la alcaldesa, Loli Vargas, acompañada por el concejal de industria, Guillermo Robledo y por el director del concurso de cortadores, Juan José Masa, se dieron a conocer todas las novedades que presenta esta edición. La principal, la desaparición de los tradicionales stands de degustación que acogían a las diferentes empresas colaboradoras. En su lugar se dispondrá de un espacio único, donde se servirá el producto de todos los fabricantes adheridos, bajo la marca ‘Jamón de Monesterio’.

Tanto la alcaldesa, como el representante de los industriales, José Antonio Garrote, afirman que, la organización lleva trabajando bastante tiempo en esta iniciativa que supondrá toda una innovación sobre una fórmula que se ha venido manteniendo durante los últimos 34 años. “Nuestro deseo es que, si se cambia, que sea para mejor”, expresó el industrial.

Reparto de bocadillos

Emblemático fue desde sus orígenes el tradicional reparto de bocadillos de Jamón de Monesterio entre los usuarios de la Nacional 630. La construcción de la Autovía de la Plata provocó ciertos cambios en esta actividad que provocaba largas colas para hacerse con tan suculento desayuno en el día de la celebración de la Fiesta del Jamón. Hasta el año pasado el reparto se ha mantenido el mismo día de la fiesta, a la entrada en el recinto.

En esta edición, “con la mirada puesta en los orígenes”, expresó la alcaldesa, y “aprovechando el regreso de las vacaciones” y, por lo tanto, el elevado número de vehículos que transitan y paran en Monesterio, el reparto de bocadillos volverá a la carretera Nacional 630, la mañana del domingo, día 30 de agosto.

Juan José Masa, Loli Vargas y Guillermo Robledo / Rafa Molina

Concurso de cortadores

En su vigesimosexta edición, el Concurso de Cortadores de Jamón, se celebrará el sábado, 22 de agosto, en la Plaza del Pueblo. Según expresó el director del certamen, el concurso, “uno de los más longevos que se celebran en el país”, volverá a contar como miembros del jurado con cortadores que han sido ‘Cuchillo de Oro’ en este certamen.

“Monesterio es magia”, significó el director del certamen, en su invitación para que, quienes se dedican a esta profesión, se inscriban para participar en un concurso que, “únicamente entienden a la perfección quienes han concursado”. “Pisar la Plaza del Pueblo, con un jamón delante y el único objetivo de conseguir el preciado ‘Cuchillo de Oro’.

Durante el acto de presentación también tomaron la palabra, Florencio Calderón, presidente del club ciclista Corona Chica – Piñón Grande, organizadores de la Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio que, en su XVII Edición logró reunir a 250 corredores de toda España para participar en un evento deportivo “consolidado, reconocido y esencial en el circuito de pruebas de Extremadura”. “El Jamón de Monesterio marida con todo”, expresó Calderón. Con el deporte y también con la música.

En este contexto, Juan Javier Llimona, presentó la quinta edición del Festival Jamón & Blues, que se celebrará los días 26 y 27 de junio. “No queda ni una sola cama libre en Monesterio para estas fechas”, señaló Llimona, sorprendido por la repercusión de un certamen muy joven que se consolida como uno de los festivales más destacados de cuantos se celebran en la región. La atracción principal será la actuación de la cantante estadounidense, Nikki Hill, prevista para la 12 de la noche del sábado, día 27.

Según avanzó la alcaldesa, la programación de actividades se completa con la disputa del Torneo 4X4 Jamón de Monesterio, que organiza la asociación de baloncesto ABM, que se disputará el viernes, 8 de agosto, con la presencia de equipos de Extremadura y Andalucía.

Curso de cortadores

La programación mantiene su Curso de Cortadores de Jamón, que, en su vigesimocuarta edición, se celebrará del 24 al 28 de agosto. Para ello se cuenta con la financiación de la Cámara de Comercio de Badajoz. Se trata de una actividad formativa “esencial” para seguir especializando en el arte del corte, en un curso dirigido expresamente a profesionales de los sectores, cárnico y de la hostelería.

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La organización del Día del Jamón de Monesterio está organizada por el ayuntamiento y las industrias adheridas a la marca que son, Ibéricos del Culebrín, Sierra de Monesterio, ArteCorte Monesterio, Hotel Rural Leo, Jamones y Embutidos El Alcornocal y Castillo de las Torres. Para sacar adelante esta programación se cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz, la Cámara de Comercio de Badajoz, así como Casa Espacio, distribuidora que este año servirá la bebida durante la Fiesta del Jamón y Punto Net Informática Avatel, empresa patrocinadora del torneo de baloncesto.