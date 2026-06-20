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Convivencia recreativa en el Pabellón de Cristales

La AMPA El Llano de Monesterio congrega a centenares de niños y niñas para despedir el curso escolar

Actualmente el 90% de las familias con hijos en el colegio El Llano forman parte de esta asociación

El presidente destaca la “implicación” de las familias y la “colaboración” con el equipo directivo

Fiesta de la espuma en el exterior del Pabellón de Cristales

Fiesta de la espuma en el exterior del Pabellón de Cristales / cedida

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Rafael Molina

Monesterio

 La asociación de madres y padres, AMPA El Llano, de Monesterio cerró el curso escolar con una fiesta-convivencia, con el objetivo de reunir a toda la comunidad educativa, en una jornada que se desarrolló en el Pabellón de Cristales, cedido por el ayuntamiento.

 Con entrada gratuita, (excepto no socios, a quienes se puso el precio de 15 €, que es la cuota anual de socio), centenares de niños y niñas, acompañados por sus madres, padres, abuelos y docentes, disfrutaron de una tarde de diversión con la que poner el punto y final a un intenso curso lectivo en el que se han organizado multitud de talleres y actividades dirigidas, tanto al alumnado, como a sus progenitores.

 Rafael Ortega, presidente de la AMPA El Llano, ha hecho balance. Entre las principales novedades, el curso que finaliza contó, por primera vez, con talleres de croché y multideporte. “Nuestro compromiso con la actividad física continúa dando sus frutos” señala Ortega. Para ello, se han organizado talleres de patinaje y fútbol sala. Además, con el objetivo de incrementar conocimientos para el “desarrollo integral” de los niños y niñas, la AMPA ha mantenido sus talleres de cuentacuentos y radio escolar. Especialmente diseñadas para las familias, la asociación desarrolló diferentes jornadas formativas.

Clausura del taller de croché infantil

Clausura del taller de croché infantil / cedida

Balance

 Ortega hace un balance “muy positivo” del curso que acaba de finalizar. “El 90% de las familias del centro forman parte de nuestra asociación”, señala el presidente. El colectivo pone en valor la “total implicación de las familias”. De manera especial, “agradece” el esfuerzo y la colaboración de los monitores y monitoras de los talles que se imparten en horario extraescolar. “La mayoría de nuestros monitores son las madres y los padres de nuestros alumnos”, cuyo compromiso desinteresado permite que estas actividades salgan cada año, de la mejor forma, señala con orgullo el presidente de la asociación.

 Otro pilar fundamental a la hora de sacar adelante proyectos y velar por las relaciones entre alumnado, familias y docentes es la “excelente relación y colaboración, tanto con el equipo directivo, como con el ayuntamiento”, explica Ortega.

La fiesta comenzó sobre las 18:30 horas y contó con una gran variedad de juegos, talles y actividades recreativas; entre ellas, circuitos de karts, tiro con arco, tirolinas y, como actividad estrella, dadas las altísimas temperaturas que se registraron a esa hora de la tarde en la localidad, hinchables acuáticos o la fiesta de la espuma.

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 La organización instaló servicio de barra para que los mayores pudieran refrescarse y tomar un aperitivo mientras los más pequeños disfrutaron de una tarde de emociones, marcada por la despedida de un curso lectivo que abre sus tan ansiadas vacaciones de verano.

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