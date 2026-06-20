Conciertos de la feria de San Juan de Badajoz: un retorno y un adiós

Uno de los grupos que más han dado que hablar en los últimos tiempos abre este sábado los conciertos en el auditorio del recinto ferial de Badajoz: la Oreja de Van Gogh vuelve a tocar en la feria de San Juan cinco años después y con Amaia Montero de nuevo como vocalista, tras su retorno a la banda donostiarra tras casi dos décadas de carrera en solitario.

‘Tantas cosas que contar’ es el nombre de la gira que desde el pasado 9 de mayo está llevando a uno de los grupos más reconocidos del pop español por escenarios de toda España para repasar sus grandes éxitos.

Este es el único concierto de la programación de feria de pago (algo más de 60 euros en pista), el resto son con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Espectáculo infantil

Tras la actuación previa a los fuegos artificiales de la Orquesta de Extremadura (Oex) en el parque del río la víspera de San Juan, que también se incluye en el programa musical de la feria, los conciertos se retoman en el auditorio de Caya el 25 de junio con el espectáculo infantil de Cantajuegos ‘Mi amiga Buby’ (20.00 horas).

Certamen de cajas rumberas, en la edición de 2025. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

A continuación, se celebrará el XXXI Certamen de Cajas Rumberas, que el ayuntamiento organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap)

La banda cordobesa Medina Azahara tocará 26 de junio, dentro de su gira de despedida ‘Todo tiene su fin’. Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez repasarán los éxitos que han marcado su carrera y prometen ofrecer un espectáculo de rock andaluz en estado puro, el género que les ha hecho legendarios.

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La banda cordobesa Medina Azahara. / LA CRÓNICA

El cartel de conciertos en el auditorio del ferial lo cerrarán, el 27 de junio, los incombustibles Cantores de Híspalis, que están celebrando sus bodas de oro sobre los escenarios. El grupo, que ha vendido millones de discos en todo el mundo, repasará sus sevillanas más conocidas para despedir la feria de San Juan.