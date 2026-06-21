El calor pone la puntilla a una Feria de Día en el Casco Antiguo de Badajoz que no levanta cabeza

Solo algunos valientes -muy pocos- se han atrevido al mediodía de este sábado a sentarse en los veladores. El termómetro marcaba casi 40 grados y hasta en la sombra, con bebidas frescas y abanicos era difícil aguantar. El calor ha puesto la puntilla a una Feria de Día en el Casco Antiguo que no levanta cabeza y decir que ha arrancado tímidamente es quedarse corto. «Aquí no hay feria, está muerta», coinciden varios de los camareros con los que ha hablado este diario.

La mayoría de los establecimientos estaban a medio gas y, aunque en otros tenían todas las mesas reservadas, el ambiente festivo en la zona ha brillado por su ausencia. Calles vacías, pocos farolillos y ninguna animación.

El Silencio, con poco público este sábado al mediodía. / JOTA GRANADO

«Que esté abierto es un milagro», asegura Julián Monge, de El Silencio. Su chaflán de la calle Moreno Zancudo ha estado más vacío que cualquier otro sábado y solo un par de grupos se tomaba algo pasadas ya las dos y media de la tarde. No tenía reservas. «La feria de San Juan fue del centro y nos la han robado», lamenta.

Apoyo vecinal

«No hay ni una sola bombilla que indique a cualquier persona que venga de fuera que Badajoz está en feria», dice. El año pasado encabezó una iniciativa para tratar de recuperar el ambiente de antaño, a la que se unieron 40 hosteleros, pero este año no ha habido respuesta cuando ha tratado de ponerla de nuevo en marcha, a pesar de que contaban con el apoyo de más de 400 firmas de vecinos para decorar las calles por San Juan, que iban a presentar al ayuntamiento. También la asociación de vecinos ha pedido organizar una verbena en la plaza Alta y se le ha denegado.

«Yo estoy abriendo por las noches para facilitar al vecino que quiere tomarse un pinchito o unos boquerones, porque es cuando hay algo de movimiento. La feria es el ferial», sentencia Monge.

Keko Fainke, en su solitaria terraza de La Cacharrería. / JOTA GRANADO

«No hay nadie. Hemos hecho una carta de feria, pero nada», dice Keko Fainke, de La Cacharrería, en la plaza Alta. En su terraza solo estaban sentados cuatro vecinos del barrio y dentro apenas había tres mesas ocupadas. «Pensábamos que íbamos a tener algo más a mediodía, pero no», cuenta resignado.

"De San Juan para arriba, nada"

El año pasado, el primer día de feria, tuvieron la terraza completa. Cree, como otros hosteleros de esta zona, que los establecimientos del entorno de la plaza de España tienen alguna oportunidad con la Feria de Día, pero «de San Juan para arriba, nada».

También en La Casona Alta, en la plaza Alta, había poco movimiento a las tres de la tarde. Tenían algunas reservas, pero «el ambiente de hace unos años, ni de broma», reconoce uno de sus camareros.

A unos pocos metros, en la Bodega de San José, en la plaza del mismo nombre, bajo los farolillos de la terraza había algo más de ambiente. «Nosotros quedamos todos los años para comer en el centro y después nos vamos al ferial», explica un grupo de amigos. «Tenemos algunas mesas reservadas, pero no como otros años», comenta Marcelo Garófalo, uno de los empleados del establecimiento. «La verdad es que no parece feria», añade.

Un grupo de amigos en la terraza de La Bodega de San José, este sábado. / JOTA GRANADO

En la Casona Baja, en la plaza de la Soledad, el panorama no era muy distinto. «Tenemos menos gente que el año pasado y anoche, peor que cualquier otro fin de semana», se queja Carmelo Pache, uno de sus camareros. Reconoce que el calor puede ser culpable en parte de un inicio de feria tan decepcionante, pero, en su opinión, el poco ambiente en el Casco Antiguo y que haya cada vez más casetas de comidas en el ferial de Caya es lo que más influye.

En el No ni ná, en la calle Meléndez Valdés, los clientes habituales que han elegido el establecimiento para celebrar sus comidas de feria son que hoy ocupaban los comedores. Los veladores hasta los han recogido. «En el ferial hay muchas casetas con comidas y precios competitivos y el ambiente de feria que aquí no hay», señala Miguel Ángel Monge, quien reconoce que eso, unido al calor, hace que el público en su negocio sea prácticamente el mismo que «un día cualquiera».

Comida de feria de un grupo de amigos en el Pepe Jerez, este sábado al mediodía. / JOTA GRANADO

En el Pepe Jerez, en la plaza de España, están satisfechos en cuanto a ocupación. Tienen prácticamente todo reservado al mediodía hasta el próximo 29 de junio y, aunque aún tienen mesas libres por las noches, su propietario, Carlos Durán, confía en que, como ha ocurrido otros años, al final acaben llenando. «Hay mucha gente que no quiere ir al ferial y que tiene la costumbre de venir por esta zona, aunque el ayuntamiento se empeñe en que aquí no haya nada», lamentó.

La Crónica de Badajoz

"Impedimentos"

El hostelero critica que no solo es que el consistorio no tenga al Casco Antiguo en cuenta, sino que pone «impedimentos»: «Ni un farolillo, ni una luz..., que estamos en San Juan, que históricamente ha sido el epicentro de la feria de Badajoz», recuerda.

Como Durán hay muchos hosteleros que opinan que lo que falla es el ambiente en la calle, que debería impulsar el ayuntamiento, porque «el ferial no es para todos los públicos». El hostelero reconoce que la unión de la hostelería es «compleja» y que, aunque desde la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo (Aecab) se está intentando revitalizar la Feria del Día, «ni tenemos capacidad de montar infraestructuras ni de dar los permisos».

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«Hay charangas, baile flamencos, Batala está por las tardes..., pero son una huida hacia adelante para decir que estamos aquí. Al final, es el ayuntamiento el único que tiene el poder hacer cosas», concluye.