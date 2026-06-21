El colegio El Llano de Monesterio presenta a la alcaldesa su proyecto ‘Amigos de la Infancia’

El alumnado del colegio de Infantil y Primaria, ‘El Llano’, de Monesterio, presentaba a la alcaldesa, en su penúltimo día de clase, un proyecto educativo de cooperación, al amparo de la UNESCO, como recurso con el que ayudar a mejorar la sociedad desde las aulas. Con su adhesión al programa ‘Amigos de la Infancia’, el centro educativo, buscará promover valores e ideales que valoricen “los derechos y la dignidad humana”, a través de la educación.

Se trata, explica Juan Molina, director de ‘El Llano’, de un proyecto “en el que el equipo directivo lleva trabajando desde hace tiempo”. La intención es “ponerlo en marcha durante el próximo curso”. Para ello, además de su adhesión a este proyecto internacional, se pondrán en marcha acciones educativas relacionadas con la igualdad, el progreso, la libertad, la justicia o la democracia y de manera específica con “todos aquellos valores de apoyo a la paz, acción climática, el cuidado del medio ambiente o la valorización de la diversidad y el patrimonio”.

La alcaldesa, Loli Vargas, recibió al alumnado de Primaria en el salón de plenos de la corporación municipal. Allí, además de conocer el proyecto, el alumnado tuvo ocasión de conocer algunos de los proyectos en los que viene trabajando el ayuntamiento “para mejorar las condiciones del centro”, a través de acciones de “conservación, mantenimiento o climatización” de las instalaciones, y otras, de carácter extraescolar y de conciliación.

Los niños y niñas hicieron propuestas sobre “las necesidades del centro”. Llevaban una considerable batería de preguntas que, “dada la duración del encuentro” no pudieron hacer a la alcaldesa. Eso sí, añade Molina, “se llevaron el encargo de presentarlas por escrito y el compromiso de que serán contestadas”.

Libros gratis para todos

En otro orden de cosas, el centro educativo informa de que “ya se pueden solicitar las ayudas para libros de texto y material escolar” para el próximo curso. El plazo permanece abierto hasta el próximo día 1 de julio.

La dirección se anima a las familias para que “todo el alumnado presente solicitud”, ya que, “solamente aquellos que solicitan la beca tienen derecho al préstamo de libros”. Es decir, tienen prioridad los becarios, aunque, el centro educativo posee un banco de libros con el que satisfacer las necesidades “de todo el alumnado”.

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Las cuantías son de hasta 120 €, aunque, “gracias a la optimización de fondos”, matiza el director, el año pasado se llegó hasta los 165 € por alumno. Este sistema añade, “permite reutilizar los libros de texto de 3º a 6º de Primaria. En Infantil, las ayudas se emplean para la adquisición de material escolar y recursos colectivos. Para resolver dudas y prestar información, el centro “invita a los padres” a acudir al colegio e incide en que “todas las familias participen en esta convocatoria”, ya que, “los fondos repercuten directamente en la mejora de los recursos de nuestro centro”, concluye Juan Molina.