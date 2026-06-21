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Suceso

Un conductor de 65 años sufre un accidente por un golpe de calor cuando conducía por Puerto Peña (Badajoz)

Ha sido trasladado al Hospital Siberia Serena con pronóstico grave

Hospital Siberia-Serena, a donde ha sido trasladado el conductor tras el accidente de este domingo.

Hospital Siberia-Serena, a donde ha sido trasladado el conductor tras el accidente de este domingo. / LA CRÓNICA

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un conductor de 65 años ha sufrido este domingo un accidente de tráfico por un golpe de calor mientras conducía por la BA-138, cerca de Puerto Peña (Badajoz).

El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas en el punto kilométrico de la BA-138, carretera que une Puerto Peña con Talarrubias.

El hombre, que ha quedado inconsciente, ha sido trasladado al Hospital Siberia Serena con pronóstico grave, según ha informado el Centro 112 de Extremadura y recoge Europa Press.

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