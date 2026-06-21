Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz

José Galindo Ardila, presidente de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, Discapacidades Afines y sus Familias (Aspace) Badajoz y referente en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad en Extremadura, ha fallecido este viernes a los 68 años.

Vinculado a Aspace desde hace casi 40 años, una de sus tres hijas tiene parálisis cerebral, ha ocupado diferentes cargos en esta entidad, que ha presidido durante los últimos 18 años. Antes fue secretario y vicepresidente.

"Siempre ha sido muy reivindicativo y siempre ha puesto por delante los intereses colectivos", ha dicho de él Carlos Batalla, director gerente de Aspace Badajoz, que ha reconocido que ha sido una persona "muy importante" para la entidad, bajo cuyo mandato se han conseguido "muchos logros".

El pasado mes de septiembre, la Federación Extremeña Aspace lo nombró socio honorífico en reconocimiento a su compromiso, entrega y defensa activa de los derechos de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. José Galindo formó parte de la historia de la federación desde sus inicios, fue su presidente y actualmente era su vicepresidente, y su liderazgo fue "clave" para la consolidación de esta entidad y el impulso del trabajo en red entre colectivos.

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento han sido innumerables las muestras de pesar y de cariño a sus familiares, entre ellas las de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. "Nos ha dejado José Galindo. Una persona comprometida, que dedicó su vida a cuidar, acompañar y hacer más fácil el camino de muchas familias. Gracias, José, por tanto. Tu huella queda en Extremadura", ha escrito en sus redes sociales.

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La capilla ardiente está instalada en el tanatorio junto al puente Real y su funeral se celebra este domingo, a las 19.00 horas, en la parroquia de Talavera la Real.