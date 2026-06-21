Jerez de los Caballeros acoge la Feria de Economía Social como herramienta contra la despoblación

La Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y Participadas (AEXLAB) organizará el próximo 30 de junio de 9.30 a 14.00 horas la Feria de Economía Social en el Cid Sierra Suroeste de Jerez de los Caballeros. Con este encuentro, se pretende dar visibilidad a las entidades de economía social con la presencia de representantes de la economía social de Murcia, un claro ejemplo para Extremadura por las similitudes con esta región.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo SUDOE-REsilientes y tiene como objetivo principal revitalizar las zonas rurales del espacio SUDOE (España, Portugal y Francia), utilizando la economía social como herramienta para impulsar el desarrollo económico, social y territorial. El proyecto surge como respuesta a varios problemas comunes en estos territorios como el envejecimiento de la población, la despoblación o la falta de oportunidades laborales.

ResilientES propone un modelo basado en el aprovechamiento de recursos locales, la innovación social y la cooperación entre actores públicos y privados. Esta feria de economía social reunirá, entre otros, a empresas, administraciones públicas y centros formativos.

Programa de actividades

El programa incluirá espacios expositivos, actividades de networking, ponencias, mesas de diálogo y presentaciones de experiencias de éxito. Esta jornada pretende destacar cómo la economía social constituye una herramienta eficaz para afrontar retos.

En esta feria también se darán a conocer las actuaciones que se están desarrollando dentro del proyecto y se presentará el Catálogo de Recursos Endógenos para potenciar ideas de negocios en las zonas rurales, una herramienta muy útil para saber el potencial de cada uno de los territorios a la hora de emprender.

Además de favorecer el intercambio de experiencias, este encuentro permitirá acercar a la ciudadanía el valor que aporta la economía social a través de empresas que generan riqueza, empleo y arraigo local.

Noticias relacionadas

AEXLAB ha abierto ya el plazo de inscripción tanto para las personas interesadas en asistir a la jornada como para las entidades de economía social, estas últimas podrán disponer de espacio expositivo para presentar sus proyectos y experiencias ante el público.