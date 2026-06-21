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Muere un motorista de 45 años en un accidente en Burguillos del Cerro (Badajoz)

El siniestro ha ocurrido en la carretera que une la localidad con Valverde de Burguillos por causas que aún se investigan

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / LA CRÓNICA

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un motorista de 45 años ha fallecido este domingo en un accidente en la carretera BA-032, cerca de la localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz).

El siniestro se ha producido, por causas que aún se investigan, en torno a las 15.45 horas entre los puntos kilométricos 3 y 4 de la citada vía, que une Burguillos del Cerro con Valverde de Burguillos, según han informado fuentes del 112 Extremadura y recoge Europa Press.

El fallecido ha sido trasladado al Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz para practicarle la autopsia.

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A lugar del accidente se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burguillos del Cerro, pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES), una dotación de bomberos de la Diputación de Badajoz y agentes de la Guardia Civil.

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