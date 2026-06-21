Tráfico
Muere un motorista de 45 años en un accidente en Burguillos del Cerro (Badajoz)
El siniestro ha ocurrido en la carretera que une la localidad con Valverde de Burguillos por causas que aún se investigan
Un motorista de 45 años ha fallecido este domingo en un accidente en la carretera BA-032, cerca de la localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz).
El siniestro se ha producido, por causas que aún se investigan, en torno a las 15.45 horas entre los puntos kilométricos 3 y 4 de la citada vía, que une Burguillos del Cerro con Valverde de Burguillos, según han informado fuentes del 112 Extremadura y recoge Europa Press.
El fallecido ha sido trasladado al Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz para practicarle la autopsia.
A lugar del accidente se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burguillos del Cerro, pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES), una dotación de bomberos de la Diputación de Badajoz y agentes de la Guardia Civil.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas