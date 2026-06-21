Nuevo intento del Ayuntamiento de Badajoz para poner a punto las pistas deportivas de María Auxiliadora

Ya lo ha intentado antes, pero espera que ahora no se vayan al traste los planes. El Ayuntamiento de Badajoz ha licitado de nuevo la reforma de las pistas deportivas de la barriada de María Auxiliadora, junto a la estación de autobuses.

Se trata de un proyecto que se resiste a la Fundación Municipal de Deportes (FMD), de la que dependen estas instalaciones. Primero se quedó fuera del Plan de Impulso de 2018 por falta de tiempo y las dos veces que se han licitado antes no ha salido bien. La primera adjudicataria renunció al contrato y en el segundo intento, la licitación quedó desierta. Fue necesario incrementar la inversión inicialmente prevista por el alza de los precios de los materiales y ajustarlos a los del mercado.

El presupuesto base del nuevo contrato para poner a punto estas instalaciones deportivas es de 164.830 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de julio como fecha tope.

En la parcela donde se ubican, con acceso directo por la calle Vicente Delgado Algaba, hay varias pistas deportivas destinadas a la práctica del pádel, tenis, fútbol sala y baloncesto y cuenta con un pequeño edificio aislado para vestuarios. El proyecto tiene como objetivo resolver las deficiencias que presentan actualmente las instalaciones y también mejorar las zonas exteriores.

Así, el pliego de condiciones de la Fundación Municipal de Deportes incluye la sustitución del cerramiento de malla metálica de las pistas de pádel y de tenis. En la primera, se pintarán los muros perimetrales y en la segunda, se aplicará un revestimiento al pavimento para reparar los deperfectos que presenta..

En cuanto a las actuaciones previstas en las pistas de fútbol sala, también se contempla la renovación del cerramiento, mientras que en las de minibasket se derribarán los muretes existentes y se renovarán los equipamientos. En ambos casos, además, se mejorará el pavimento.

Vestuarios

En el edificio de vestuario se llevarán a cabo distintas reparaciones para mejorar las instalaciones, sustituyendo los sanitarios y carpinterías en mal estado, vidrios y azulejos rotos y se dotará a la zona femenino de un equipo de calentamiento de agua.

Edificio de los vestuarios de las pistas deportivas de María Auxiliadora. / JOTA GRANADO

También se actuará en la fachada para reparar los revestimientos y se pintarán los cerramientos y el porche metálico.

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Una vez se adjudiquen los trabajos, el plazo de ejecución de las obras será de 3 meses.