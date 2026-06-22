Casas de Reina contará con obras teatrales cada sábado de julio de la mano de 'Noches de Regina'

Casas de Reina volverá a acoger su ya consolidado Festival de Teatro Clásico Amateur 'Noches de Regina'. Organizado en colaboración con la Diputación de Badajoz y la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX), el certamen ofrecerá cada sábado del mes de julio representaciones de comedia y tragedia en el Teatro Romano de Regina a las 22.30 horas.

Cada año, unas 200 compañías de todo el país se presentan para tratar de actuar en uno de los teatros romanos mejor conservados, así lo ha explicado la diputada delegada Paqui Silva, que también ha asegurado que este festival se trata de "uno de los principales certámenes de teatro al aire libre y un clásico de la oferta cultural de la provincia".

De entre todas estas compañías se hace una selección de 12 obras, cuyas propuestas son enviadas al ayuntamiento, que junto a FATEX se encarga de escoger las cuatro piezas que participarán en 'Noches de Regina'. El alcalde de la localidad, Fernando Gallego, ha explicado que uno de los objetivos es "que las obras extremeñas tengan un hueco en el certamen".

Programación

La undécima edición del festival se inaugurará el sábado 4 de julio con 'El Eunuco' a cargo de una compañía perteneciente a la Federación de grupos aficionados de teatro de Castilla La Mancha (FETEACLM). El 11 de julio llegará al festival la compañía gallega Noite Bohemia (FETEAGAL) que representará la tragedia 'Helena'. Los dos últimos sábados del mes estarán protagonizados por FATEX, Catharsis Teatro representará la comedia 'Un lío de Dioses' el día 18 y Meaxadas Teatro 'Anfitrión' el 25 de julio. El precio de las entradas será de 6 euros, siendo posible la adquisición de un bono para ver las cuatro obras por 20 euros.

Después del festival se seguirán acogiendo representaciones teatrales a partir del 31 de julio, tres de la mano del Festival de Teatro Clásico de Mérida y otras tres organizadas por el Ayuntamiento de Casas de Reina.

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Por otra parte, el alcalde ha avanzado que el próximo 5 de julio se retomarán las excavaciones en el yacimiento de Regina Turdulorum, las cuales serán llevadas a cabo por un taller formado por estudiantes de arqueología. No obstante, el recinto contará este verano con importantes mejoras como la renovación del escenario y la luminaria.