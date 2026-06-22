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Denuncian un presunto tiroteo contra una vivienda en Lobón, Badajoz

La Guardia Civil investiga los daños en una puerta presuntamente causados por disparos de arma de fuego durante la madrugada del sábado al domingo

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de espalda.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de espalda. / Guardia Civil

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

La Guardia Civil se encuentra investigando un suceso ocurrido durante el pasado fin de semana en la localidad de Lobón, tras registrarse una denuncia por daños materiales en un inmueble del municipio presuntamente provocados por impactos de bala.

Los hechos habrían sucedido durante la madrugada del sábado al domingo, momento en el que, según los primeros indicios, se produjeron varias detonaciones de arma de fuego contra la fachada de la vivienda.

Según la Guardia Civil, se ha presentado una denuncia por el incidente en la puerta de la casa que, afortunadamente, se encontraba deshabitada en el momento del incidente. Además, por el momento no se reportan daños personales.

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Se desconoce la autoría de los disparos y la motivación detrás del altercado. Las fuerzas de seguridad mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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