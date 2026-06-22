Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Financiación provincial

La Diputación de Badajoz destinará 100.000 euros a proyectos de educación para la ciudadanía impulsados por ONGD

La convocatoria provincial subvencionará hasta 6.000 euros por proyecto para fomentar la cooperación internacional, los derechos humanos y la justicia social

El plazo para presentar las solicitudes termina el 14 de julio

Ayudas para proyectos de educación en municipios de Badajoz.

Ayudas para proyectos de educación en municipios de Badajoz.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz destinará 100.000 euros a apoyar proyectos de educación para la ciudadanía promovidos por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) con sede o delegación permanente en la provincia. La convocatoria contempla una subvención máxima de 6.000 euros por proyecto para actuaciones que se desarrollen durante 2026 en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y tienen como finalidad impulsar la cooperación internacional, los derechos humanos, la construcción de paz, la igualdad, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Con esta iniciativa se pretende además formar una ciudadanía más comprometida con los retos del desarrollo sostenible.

Los proyectos subvencionables podrán incluir actividades como cursos, talleres, jornadas o conferencias, siempre que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre las causas de la pobreza y la desigualdad y promuevan el bienestar de los países del sur global.

Bases de la convocatoria

Podrán solicitar estas ayudas las ONGD legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, con sede o delegación permanente en la provincia de Badajoz e inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Junta de Extremadura o en el registro estatal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, deberán tener entre sus fines estatutarios la cooperación internacional al desarrollo y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación Provincial.

El plazo para presentar las solicitudes termina el 14 de julio, es decir,  será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la institución provincial.

Noticias relacionadas

Con esta convocatoria, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la cooperación internacional y con el impulso de una ciudadanía crítica, solidaria y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando que las ONGD desarrollen acciones de educación transformadora en el ámbito local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

La Diputación de Badajoz destinará 100.000 euros a proyectos de educación para la ciudadanía impulsados por ONGD

Los fuegos artificiales de la feria de Badajoz tampoco podrán lanzarse el 24 de junio

Los fuegos artificiales de la feria de Badajoz tampoco podrán lanzarse el 24 de junio

Municipios de Badajoz recibirán vehículos 100% eléctricos a través del Plan MOVEM II

Municipios de Badajoz recibirán vehículos 100% eléctricos a través del Plan MOVEM II

Dos murales del artista Miguel Tinoco representan la economía local en Cabeza del Buey

El cineasta David Trueba participa en el festival ‘Siberiana’ de Tamurejo (Badajoz)

El cineasta David Trueba participa en el festival ‘Siberiana’ de Tamurejo (Badajoz)

Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

Piden 10 años de cárcel para dos acusados de prender fuego a una casa en Badajoz con sus inquilinos dentro

Herida una mujer de 64 años tras sufrir un atropello en Zafra

Herida una mujer de 64 años tras sufrir un atropello en Zafra

Piden cambiar la franja sin ruido de la Feria de Badajoz por el calor extremo

Tracking Pixel Contents